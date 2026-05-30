Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα με δράση σε Καρδίτσα και Λάρισα – Έκλεβαν μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που έκλεβε μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ σε αγροτικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Λάρισας, προχώρησε μετά από μεθοδική έρευνα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας και τη συνδρομή του Τμήματος Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Όπως εξακριβώθηκε η δράση της εγκληματικής ομάδας είχε ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2024 μέχρι προχθές, στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας, όπου εκλάπησαν 332 μετασχηματιστές και από τον Απρίλιο του 2025 σε περιοχή της Λάρισας, όπου διαπράχθηκαν 229 κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στην σημερινή (30/05) συνέντευξη τύπου από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Θεσσαλίας, Γεώργιο Ντιζέ, εκτιμάται ότι η εγκληματική δράση είχε παράνομο περιουσιακό όφελος, 890.000 ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά που υπέστη ο ΔΕΔΔΗΕ εκτιμάται άνω των 3.000.000 ευρώ.

Όπως τόνισε ο προϊστάμενος Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Θεσσαλίας, Πέτρος Παπαδημητρίου, συνελήφθησαν 25 άτομα, ηλικίας από 19 έως 73 ετών και συγκεκριμένα 15 στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας , 7 στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, 2 στο Βόλο και ένας στα Τρίκαλα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία καθώς και σε άλλα τέσσερα άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί για τα, κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της διακεκριμένης κλοπής, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος καθώς και για τη παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι δράστες με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, ως κύρια και περιφερειακά μέλη, χρησιμοποιούσαν πανομοιότυπη μεθοδολογία, δρούσαν κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτοί, ενώ μετακινούνταν με διαφορετικά οχήματα, τα οποία ενάλλασσαν με την σύνθεση της ομάδας.

Στο πλαίσιο των διενεργηθεισών ερευνών κατασχέθηκαν συνολικά:

το χρηματικό ποσό των 16.530 ευρώ,

14 οχήματα (Ι.Χ.Φ., Ι.Χ.Ε. και Δ.Χ.Φ.),

29 κινητά τηλέφωνα,

1 κυνηγετικό όπλο,

19 φυσίγγια &

διάφορα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν για την εγκληματική τους δραστηριότητα (ιμάντες, ξύλινα και μεταλλικά κοντάρια, μεταλλικός κόφτης και βαριοπούλα).

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας και η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Κύρια Ανάκριση.

Στην συνέντευξη τύπου εκπροσωπήθηκε και η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος με τον διευθυντή της, Αριστείδη Μίντζα, ο οποίος τόνισε ότι «είναι γνωστό ότι οι κλοπές χαλκού από τους μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ αποτελούν μάστιγα που, πέραν από την σοβαρότατη ζημία, επιβαρύνουν την καθημερινότητα του κοινωνικού συνόλου».

