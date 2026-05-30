search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 19:56
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.05.2026 19:20

Ουκρανικό drone έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και προκάλεσε έκρηξη

30.05.2026 19:20
zaporizia_piriniko_ergostasio

Ένα ουκρανικό drone έπληξε τον ελεγχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία ατομικής ενέργειας Rosatom.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, δεν προκλήθηκαν ζημιές σε βασικό εξοπλισμό του σταθμού, όμως από το πλήγμα δημιουργήθηκε μια τρύπα στον τοίχο ενός μηχανοστασίου.

«Σήμερα το απόγευμα, ένα ουκρανικό μαχητικό drone-καμικάζι έπληξε το κτίριο του στροβιλοστασίου της Μονάδας Αρ. 6, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έκρηξη», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ. «Η έκρηξη δεν προκάλεσε ζημιές στον κύριο εξοπλισμό, ωστόσο άνοιξε μια τρύπα στον τοίχο του στροβιλοστασίου».

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά. Ο Λιχατσόφ χαρακτήρισε «σκόπιμη» την επίθεση.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022 και παραμένει υπό τον έλεγχό της.

Βρίσκεται κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου, στη νοτιοανατολική ομώνυμη περιφέρεια της Ουκρανίας. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχτεί κατά καιρούς πυρά, εγείροντας φόβους για ένα πυρηνικό ατύχημα στην εγκατάσταση.

«Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε ένα περιστατικό που πιθανότατα θα επηρεάσει ακόμη και όσους ζουν πολύ πέρα από τα σύνορα της Ρωσίας και της Ουκρανίας και εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι εντελώς ασφαλείς», δήλωσε ο Λιχατσόφ.

Διαβάστε επίσης:

Πανικός στην Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες στην Αττάλεια (Video)

«Πυρά» Χέγκσεθ με τους Ευρωπαίους: «Ανοίξατε διάπλατα τα σύνορά σας, αδειάσατε τους στρατούς σας» (Video)

Σύμβουλος Χαμενεΐ κατά Τραμπ: Προδίδει τη διπλωματία για 3η φορά – Άλλοι οι στόχοι του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vezenkov1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ-Ολυμπιακός 68-95: Την «σκούπισε», έμεινε αήττητος, πήγε τελικό

zaporizia_piriniko_ergostasio
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό drone έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και προκάλεσε έκρηξη

parisarsenal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τελικός Champions League Live: Παρί Σεν Ζερμέν-Άρσεναλ 0-1 (Ημίχρονο)

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Συμμορία ανηλίκων επιτέθηκε σε 20χρονη και τη λήστεψε

paokPao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 94-102: Έκανε το 2-0 και πήγε τελικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φεύγουν μαζικά για σύνταξη πριν έρθουν τα δύσκολα με όρια ηλικίας και νέες αλλαγές

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

TSIPRAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛ.Α.Σ. οργανώνεται: Έρχονται τα προσωρινά όργανα, ξεκινά οικονομική καμπάνια, οργώνουν τη χώρα οι «εθελοντές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 19:54
vezenkov1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ-Ολυμπιακός 68-95: Την «σκούπισε», έμεινε αήττητος, πήγε τελικό

zaporizia_piriniko_ergostasio
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό drone έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και προκάλεσε έκρηξη

parisarsenal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τελικός Champions League Live: Παρί Σεν Ζερμέν-Άρσεναλ 0-1 (Ημίχρονο)

1 / 3