ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 19:57
Tο Ποντίκι Web

30.05.2026 18:34

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 94-102: Έκανε το 2-0 και πήγε τελικό

Με αντεπίθεση διαρκείας από τα τέλη της τρίτη περιόδου και μετά και τον Τσέντι Όσμαν να δίνει το σύνθημα για αυτήν, ο Παναθηναϊκός πέρασε αλώβητος σήμερα από το PAOK Sports Arena, στο δεύτερο παιχνίδι για τα ημιτελικά των πλέι οφ της Greek Basketball League, απέναντι στον ΠΑΟΚ. Κέρδισε με 102-94, έκανε το 2-0 σε νίκες απέναντι στον «Δικέφαλο» και προκρίθηκε στους τελικούς της post season.

O Τούρκος φόργουορντ ήταν ο κορυφαίος για το «πράσινους» στο ματς, το οποίο τελείωσε με 29 πόντους (με 5/6 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κόψιμο. Καταλυτική αποτέλεσε, επίσης, η παρουσία των Τζέριαν Γκραντ (15 πόντοι, 6 ασίστ), Ματίας Λεσόρ (15 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κοψίματα), με τον τελευταίο να γίνεται εριστικός με την κερκίδα στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης και να αποβάλλεται στο 39’ με τεχνική ποινή που του έδωσε το πέμπτο φάουλ.

Προφυλάχθηκε για τον Παναθηναϊκό ο Κώστας Σλούκας , ενώ με ενοχλήσεις στον καρπό του δεξιού χεριού αγωνίστηκε ο Κέντρικ Ναν (8 πόντοι, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Με νταμπλ-νταμπλ ολοκλήρωσε τη μάχη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος τερμάτισε τρίτος στο πρωτάθλημα, ο Πάτρικ Μπέβερλι (14 πόντοι, 11 ασίστ), ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Κλίβελαντ Μέλβιν (22 πόντοι).

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 47-44, 67-72, 94-102

