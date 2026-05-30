ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 18:14
30.05.2026 17:47

Τελικός Champions League: Γιορτινοί οι δρόμοι της Βουδαπέστης από οπαδούς της Παρί και της Άρσεναλ (Videos)

Η ώρα του τελικού του Champions League έφτασε και Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ είναι έτοιμες να δώσουν τη μάχη τους στην αρένα τους Πούσκας στη Βουδαπέστη. 

Τη δικιά τους μάχη βέβαια έχουν δώσει από νωρίς το μεσημέρι και οι οπαδοί των δύο ομάδων οι οποίοι βγήκαν στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας και δεν έχουν σταματήσει να τραγουδούν για τις ομάδες τους. 

Οι Παριζιάνοι άπλωσαν πανό και χοροπηδούσαν τραγουδώντας συνθήματα, ενώ οι Άγγλοι πιο παραδοσιακοί, με τις μπύρες στα χέρια και σκορπισμένοι σε παρέες έδιναν το σύνθημα της νίκης

Κάποιες ώρες πριν, βέβαια, το βράδυ της Παρασκευής το κλίμα δεν ήταν τόσο ειρηνικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδες υποστηρικτών των δύο φιναλίστ συναντήθηκαν σε κεντρικά σημεία της ουγγρικής πρωτεύουσας, με την ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα.

Ακολούθησαν μικροσυμπλοκές, ενώ καταγράφηκαν και ρίψεις αντικειμένων μεταξύ των δύο πλευρών.

Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση και να αποκαταστήσουν την τάξη.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για μικροτραυματισμούς, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των περιστατικών.

Το κλίμα στην πόλη είναι ιδιαίτερα φορτισμένο ενόψει του μεγάλου αγώνα, καθώς χιλιάδες φίλαθλοι έχουν ταξιδέψει στη Βουδαπέστη για να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

