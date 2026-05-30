ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 16:33
Ρολάν Γκαρός: Λύγισε η Σάκκαρη – Δεν κατάφερε να προκριθεί στη φάση των «16»

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να προκριθεί στη φάση των «16» του Ρολάν Γκαρός. Αν και πήρε το πρώτο σετ, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία είναι Νο 49 στην παγκόσμια κατάταξη, ηττήθηκε από την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα (Νο 114 στον κόσμο) στο κορτ «Σιμόν Ματιέ» στο πλαίσιο του 3ου γύρου με 6-1, 3-6, 2-6, ύστερα από αγώνα που κράτησε δύο ώρες και επτά λεπτά, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός συνέχειας στο φημισμένο τουρνουά γκραν σλαμ.

Η Σάκκαρη… κυριάρχησε στο πρώτο σετ μετά το 2-1, καθώς «έσπασε» δύο φορές το σερβίς της αντιπάλου της, ενώ, παράλληλα, κράτησε το δικό της, φτάνοντας εύκολα στην επικράτηση με 6-1.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε “break” και στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ, με αποτέλεσμα να προηγηθεί 2-1. Όμως η 24χρονη Χβαλίνσκα «έσπασε» στη συνέχεια δύο φορές το σερβίς της Σάκκαρη και, παίρνοντας τα επόμενα τέσσερα γκέιμ, προηγήθηκε με 5-2. Η Σάκκαρη μείωσε σε 5-3, αλλά η Πολωνή επικράτησε με 6-3, στέλνοντας το ματς σε τρίτο σετ.

Στο τρίτο σετ, η Χβαλίνσκα έκανε “break” με το… καλημέρα και, κρατώντας το δικό της σερβίς, προηγήθηκε 2-0. Η Σάκκαρη μείωσε, αλλά η Πολωνή πήρε τα επόμενα τρία γκέιμ και προηγήθηκε 5-1. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σέρβιρε για να μείνει στο ματς και μείωσε σε 5-2, ωστόσο η Χβαλίνσκα πήρε το σετ με 6-2 και το «εισιτήριο» για τη φάση των «16».

