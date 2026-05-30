Τρολάρουν το κόμμα Τσίπρα από τον Πολάκη- Η ανάρτηση για την ΕΛΑΣ και τις εξορμήσεις

Δεν έχει τέλος το τρολάρισμα για το όνομα που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το κόμμα του.

Αυτή τη φορά το χτύπημα ήρθε από τον στενό συνεργάτη του Παύλου Πολάκη και μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, Μάρκο Χατζησάββα.

«Τώρα που όπως λέτε θα βγει το νέο κόμμα πόρτα πόρτα, μην λέτε στον κόσμο “γεια σας είμαστε από την ΕΛΑΣ γιατί” γιατί δεν θα ανοίγει κανείς», έγραψε στη σκωπτική του ανάρτηση στο Facebook.

