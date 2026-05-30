ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 18:15
30.05.2026 16:58

Τρόμος στη Χαλκιδική: Ανεμοστρόβιλος χτύπησε πίστα καρτ και σήκωσε τα πάντα (Video)

Ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» στο Λάκκωμα στη Χαλκιδική, σαρώνοντας την πίστα καρτ όπου πραγματοποιείται ο πρώτος παγκόσμιος αγώνας του είδους στην Ελλάδα.

«Βλέπαμε ιπτάμενα αντικείμενα στα 200 μέτρα ύψος», λέει στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο συνιδιοκτήτης της πίστας, Γιώργος Κοσμόπουλος, περιγράφοντας πώς βίωσε ο κόσμος το φαινόμενο.

Ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε χθες το απόγευμα, προκαλώντας ζημιές. Στο πέρασμά του ξηλώθηκαν τέντες και κατασκευές, ωστόσο ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός.

Ο διεθνής αγώνας καρτ ξεκίνησε χθες 29 Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 31 Μαΐου. Η διοργάνωση συνεχίζεται κανονικά σήμερα, μετά την αποκατάσταση των ζημιών.

Χαλκιδική: Η πίστα Circuit 27

Η πίστα Circuit 27 όπου χτύπησε ο ανεμοστρόβιλος βρίσκεται σχεδόν μισή ώρα απόσταση από τη Θεσσαλονίκη και αποτελεί ορόσημο για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Όπως έχει δηλώσει ο κ. Κοσμόπουλος στο ERTnews, πρόκειται για μία από μεγαλύτερες πίστες της Ευρώπης και ανάμεσα στις 14 καλύτερες πίστες στον κόσμο.

Όπως λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος, η πίστα αποτελεί μία μικρογραφία της Φόρμουλα 1. Οι ειδικοί των αγώνων παρακολουθούν τις ομάδες στις τρεις κατηγορίες που αγωνίζονται, από τους οδηγούς έως τους τεχνικούς και τους μηχανικούς.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες από περισσότερες από 36 χώρες, οι οποίοι αγωνίζονται με αυστηρές προδιαγραφές για να αναδειχθούν οι αυριανοί παγκόσμιοι πρωταθλητές.

Να σημειωθεί ότι στους αγώνες αυτούς λαμβάνουν μέρος άνθρωποι από 8 έως 18 ετών. Στα μικρά παιδιά, που εμφανίζονται ιδιαίτερα προετοιμασμένα, ασκούνται πιέσεις δύο με τρία ΤΖΙ στο σώμα τους.

