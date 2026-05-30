«Βούλιαξαν» οι παραλίες της Αττικής – …Τριήμερο στις ακτές για όσους έμειναν στην πόλη

…Τριήμερο στις παραλίες της Αττικής επέλεξαν να κάνουν όσοι δεν έφυγαν από το κλεινόν άστυ για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες έστειλαν τους Αθηναίους στις παραλίες του Λεκανοπεδίου που «βούλιαξαν» από κόσμο.

Άλιμος, Έδεμ και Φλοίσβος κυριάρχησαν ανάμεσα στις επιλογές και ο αέρας μύρισε αντιηλιακό, ενώ δεν πήγαν πίσω και οι παραλίες του Ωρωπού και του Καλάμου.

Ο καιρός την Κυριακή

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, αύριο Κυριακή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία κατά τόπους τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα, του Αγίου Πνεύματος

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Στο Ιόνιο οι υψηλότερες θερμοκρασίες

H θερμοκρασία του νερού στις περισσότερες περιοχές της χώρας κυμαίνεται πλέον περίπου από 21 έως 23 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η θάλασσα είναι κατάλληλη για τα πρώτα μπάνια της σεζόν, χωρίς όμως να έχει ακόμη τη ζεστασιά του καλοκαιριού.

Όπως φαίνεται και στον χάρτη, οι υψηλότερες τιμές, κοντά στους 23 βαθμούς, εντοπίζονται κυρίως στο Ιόνιο και σε τμήματα του βόρειου Αιγαίου.

Στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 21 με 22 βαθμούς, τιμές αρκετά φυσιολογικές για την εποχή.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ευαισθησία στο κρύο. Καλό είναι η είσοδος στη θάλασσα να γίνεται αργά και σταδιακά, ώστε το σώμα να προσαρμόζεται στη θερμοκρασία του νερού.

Δεν μπαίνουμε απότομα, ειδικά αν έχουμε μείνει αρκετή ώρα στον ήλιο ή αν η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο σώμα και τη θάλασσα είναι μεγάλη.

Όσο προχωρά το καλοκαίρι, η θάλασσα θα ζεσταίνεται περισσότερο.

Μέσα στον Αύγουστο, που είναι συνήθως ο μήνας με τις πιο υψηλές θερμοκρασίες νερού, οι τιμές στις ελληνικές θάλασσες φτάνουν συχνά τους 25 με 28 βαθμούς, ενώ σε ρηχές και πιο κλειστές θαλάσσιες περιοχές μπορεί να ανέβουν ακόμη περισσότερο.

