search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 18:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.05.2026 17:12

«Βούλιαξαν» οι παραλίες της Αττικής – …Τριήμερο στις ακτές για όσους έμειναν στην πόλη

30.05.2026 17:12
paralia_main

…Τριήμερο στις παραλίες της Αττικής επέλεξαν να κάνουν όσοι δεν έφυγαν από το κλεινόν άστυ για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες έστειλαν τους Αθηναίους στις παραλίες του Λεκανοπεδίου που «βούλιαξαν» από κόσμο.

Άλιμος, Έδεμ και Φλοίσβος κυριάρχησαν ανάμεσα στις επιλογές και ο αέρας μύρισε αντιηλιακό, ενώ δεν πήγαν πίσω και οι παραλίες του Ωρωπού και του Καλάμου.

Ο καιρός την Κυριακή

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, αύριο Κυριακή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία κατά τόπους τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα, του Αγίου Πνεύματος

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Στο Ιόνιο οι υψηλότερες θερμοκρασίες

H θερμοκρασία του νερού στις περισσότερες περιοχές της χώρας κυμαίνεται πλέον περίπου από 21 έως 23 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η θάλασσα είναι κατάλληλη για τα πρώτα μπάνια της σεζόν, χωρίς όμως να έχει ακόμη τη ζεστασιά του καλοκαιριού.

Όπως φαίνεται και στον χάρτη, οι υψηλότερες τιμές, κοντά στους 23 βαθμούς, εντοπίζονται κυρίως στο Ιόνιο και σε τμήματα του βόρειου Αιγαίου.

Στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 21 με 22 βαθμούς, τιμές αρκετά φυσιολογικές για την εποχή.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ευαισθησία στο κρύο. Καλό είναι η είσοδος στη θάλασσα να γίνεται αργά και σταδιακά, ώστε το σώμα να προσαρμόζεται στη θερμοκρασία του νερού.

Δεν μπαίνουμε απότομα, ειδικά αν έχουμε μείνει αρκετή ώρα στον ήλιο ή αν η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο σώμα και τη θάλασσα είναι μεγάλη.

Όσο προχωρά το καλοκαίρι, η θάλασσα θα ζεσταίνεται περισσότερο.

Μέσα στον Αύγουστο, που είναι συνήθως ο μήνας με τις πιο υψηλές θερμοκρασίες νερού, οι τιμές στις ελληνικές θάλασσες φτάνουν συχνά τους 25 με 28 βαθμούς, ενώ σε ρηχές και πιο κλειστές θαλάσσιες περιοχές μπορεί να ανέβουν ακόμη περισσότερο.

Διαβάστε επίσης:

Τρόμος στη Χαλκιδική: Ανεμοστρόβιλος χτύπησε πίστα καρτ και σήκωσε τα πάντα (Video)

«Μπλε Φεγγάρι»: Πότε και πώς θα απολαύσουμε την εντυπωσιακή πανσέληνο του Μαϊου

Τούμπαρε αυτοκίνητο στον Κηφισό – Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα καθόδου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peiratiko tourkia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στην Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες στην Αττάλεια (Video)

finalChL
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τελικός Champions League: Γιορτινοί οι δρόμοι της Βουδαπέστης από οπαδούς της Παρί και της Άρσεναλ (Videos)

TSIMTSILI_MESSAROPOULOU_HAPPYDAY130325
LIFESTYLE

Το μήνυμα της Τσιμτσιλή στην Τίνα Μεσσαροπούλου (Video)

Pete Hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

«Πυρά» Χέγκσεθ με τους Ευρωπαίους: «Ανοίξατε διάπλατα τα σύνορά σας, αδειάσατε τους στρατούς σας» (Video)

tagaras
ΕΛΛΑΔΑ

Την Τετάρτη, στη 1, η κηδεία του Νίκου Ταγαρά στην Κόρινθο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φεύγουν μαζικά για σύνταξη πριν έρθουν τα δύσκολα με όρια ηλικίας και νέες αλλαγές

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

TSIPRAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛ.Α.Σ. οργανώνεται: Έρχονται τα προσωρινά όργανα, ξεκινά οικονομική καμπάνια, οργώνουν τη χώρα οι «εθελοντές»

turkish_navy_new_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μεγάλο ερώτημα του Αιγαίου: Θα βρεθεί η Ελλάδα «μόνη» απέναντι στην Τουρκία για τη Mavi Vatan;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 17:56
peiratiko tourkia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στην Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες στην Αττάλεια (Video)

finalChL
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τελικός Champions League: Γιορτινοί οι δρόμοι της Βουδαπέστης από οπαδούς της Παρί και της Άρσεναλ (Videos)

TSIMTSILI_MESSAROPOULOU_HAPPYDAY130325
LIFESTYLE

Το μήνυμα της Τσιμτσιλή στην Τίνα Μεσσαροπούλου (Video)

1 / 3