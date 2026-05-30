Σε εξέλιξη η έξοδος του τριημέρου του Αγ. Πνεύματος: Αυξημένη κίνηση στον Πειραιά, καθυστερήσεις στον Κηφισό, γεμάτα δρομολόγια ΚΤΕΛ (Video)

Πολύ αυξημένη καταγράφεται η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στη Ραφήνα, λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση θα συναντήσουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών-Κορίνθου από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τη λίμνη Κουμουνδούρου.

Επί ποδός η τροχαία στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Κηφισού, από Σεπόλια μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, λόγω έργων.

Πληρότητες έως 100% στα ΚΤΕΛ

Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η ζήτηση και στα υπεραστικά λεωφορεία. Παρότι σήμερα δεν έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων, οι πληρότητες αγγίζουν το 100%, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ και των ΚΤΕΛ Κηφισού, Σοφοκλής Φάτσιος, η φετινή κίνηση εμφανίζεται αυξημένη κατά περίπου 5% σε σύγκριση με πέρυσι. Την Παρασκευή είχαν προστεθεί 70 επιπλέον δρομολόγια από τον Κηφισό και 25 από τα Λιόσια, με δημοφιλέστερους προορισμούς την Πελοπόννησο, την Αιτωλοακαρνανία, τον Βόλο και τα Τρίκαλα.

Ισχυρή ζήτηση και στις αερομεταφορές

Σε υψηλά επίπεδα κινείται και η αεροπορική κίνηση. Σύμφωνα με στοιχεία της AEGEAN, η μέση πληρότητα για την περίοδο 28 Μαΐου έως 2 Ιουνίου φτάνει το 80% στις διεθνείς πτήσεις και το 75% στις πτήσεις εσωτερικού.

Από την Αθήνα, οι δημοφιλέστεροι προορισμοί του εξωτερικού είναι το Ελσίνκι, η Λισαβόνα, η Νίκαια, το Πόρτο και το Άμστερνταμ, ενώ στο εσωτερικό ξεχωρίζουν η Ικαρία, η Σκιάθος, τα Χανιά, η Πάρος και τα Ιωάννινα.

Από τη Θεσσαλονίκη, οι ταξιδιώτες επιλέγουν κυρίως τη Λάρνακα, τη Βαρκελώνη, το Παρίσι, τη Ρώμη και τις Βρυξέλλες για το εξωτερικό, ενώ στο εσωτερικό πρωταγωνιστούν η Ρόδος, η Λήμνος, η Μυτιλήνη, η Μύκονος και τα Χανιά.

Οι πληρότητες στις πτήσεις από την Αθήνα άγγιξαν το 93% στο δίκτυο εσωτερικού την Παρασκευή, ενώ σήμερα κορυφώνεται η ζήτηση στις διεθνείς πτήσεις με ποσοστά που προσεγγίζουν το 90%. Αντίστοιχα, από τη Θεσσαλονίκη οι πτήσεις εσωτερικού κατέγραψαν πληρότητα έως και 95%.

Έκκληση για ασφαλείς μετακινήσεις

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αποτελεί διαχρονικά μία από τις περιόδους με τη μεγαλύτερη κινητικότητα στους ελληνικούς δρόμους, γεγονός που αυξάνει και τον κίνδυνο σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων.

Τα στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου τριημέρου καταγράφονται κάθε χρόνο δεκάδες ανθρώπινες απώλειες. Παρά τη σημαντική μείωση των θανάτων από τροχαία το 2025 σε σχέση με το 2024, η οδική ασφάλεια εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμη πρόκληση.

Από τις αρχές του 2026 μέχρι σήμερα, 158 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην άσφαλτο. Η υπερβολική ταχύτητα, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η μη χρήση ζώνης ή κράνους και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις βασικές αιτίες πρόκλησης σοβαρών δυστυχημάτων.

Με αφορμή τη μεγάλη έξοδο του τριημέρου, οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους οδηγούς να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, υπενθυμίζοντας ότι κάθε ταξίδι αξίζει μόνο όταν ολοκληρώνεται με ασφαλή επιστροφή.

Διαβάστε επίσης:

Εύοσμος: Πέθανε ο 67χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον γαμπρό του

ΜΜΜ: Σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο – Τα ποσά και πότε μπορείτε να πληρώσετε το 50%

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Κάσσο – Πού ήταν το επίκεντρο

