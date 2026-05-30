Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Κάσσο – Πού ήταν το επίκεντρο

Σεισμός, μεγέθους 3,9 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 6:54 το πρωί του Σαββάτου δυτικά της Κάσσου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 35 Χλμ. Δ της Κάσσου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

