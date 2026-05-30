ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 10:57
30.05.2026 09:00

Χέγκσεθ: «Παραπάνω από ικανές» να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι «παραπάνω από ικανές» να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι- Λα», που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη.

«Είμαστε απολύτως ικανοί» να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις «εφόσον χρειαστεί», τόνισε ο Χέγκσεθ, υπογραμμίζοντας πως οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στις διεθνείς υποχρεώσεις τους, όπως ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει, δήλωσε χθες Παρασκευή αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ύστερα από σύσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ με το επιτελείο του, μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξαν ανακοινώσεις. «Ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία μόνο εάν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», ανέφερε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

