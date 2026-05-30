search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 08:56
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.05.2026 07:58

Τραμπ: «Συνεχίζει να χαίρει άκρας υγείας» – Τι έδειξε το check-up πριν τα 80ά γενέθλιά του

30.05.2026 07:58
trump kontino

Ο Ντόναλντ Τραμπ «συνεχίζει να χαίρει άκρας υγείας», σύμφωνα με ιατρική έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα έπειτα από τις ετήσιες ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας στις οποίος υποβλήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, λίγες ημέρες πριν από τα 80ά γενέθλια του προέδρου των ΗΠΑ, ενώ συνεχίζονται να εγείρονται ανησυχίες και ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί να χαίρει άκρας υγείας και είναι σε ισχυρή καρδιακή, πνευμονική, νευρολογική και γενική φυσική κατάσταση», δήλωσε ο γιατρός του Λευκού Οίκου Σον Μπαρμπαμπέλα, κρίνοντάς τον «πλήρως ικανό να εκτελέσει όλα τα καθήκοντα του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και του αρχηγού του κράτους».

Μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων του την Τρίτη στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed κοντά στην Ουάσιγκτον, το τρίτο του τσεκάπ μέσα σε 13 μήνες, ο Τραμπ δήλωσε ότι «όλα πήγαν τέλεια».

Ο Τραμπ ο οποίος γίνεται 80 ετών στις 14 Ιουνίου, συχνά αυτοαποκαλείται ως πιο ενεργητικός και σε καλύτερη φυσική κατάσταση από τον Τζο Μπάιντεν, τον Δημοκρατικό προκάτοχό του, ο οποίος έφυγε από το αξίωμα πέρυσι σε ηλικία 82 ετών, αφού αντιμετώπισε ερωτήσεις σχετικά με την καταλληλότητά του για τη θέση.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε, σε κάποιες περιπτώσεις, με αιματώματα ή μώλωπες στον δεξιό καρπό, που ενίοτε καλύπτει με μακιγιάζ.

Ο Λευκός Οίκος τα απέδωσε στο ότι παίρνει ασπιρίνη για καρδιαγγειακούς λόγους, ή/και στις «συχνές χειραψίες» που ανταλλάσσει.

Ακόμη, η προεδρία έχει ανακοινώσει ότι ο Τραμπ πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, διαδεδομένη καλοήθη πάθηση, που εκδηλώνεται στην περίπτωσή του με πρήξιμο στους αστραγάλους, ενώ προκαλεί επίσης συχνά κράμπες.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: Στο τραπέζι συμφωνία με το Ιράν για παράταση της εκεχειρίας – Οι όροι που θέτουν οι ΗΠΑ

WSJ: Ο μυστικός ρόλος των ΗΑΕ στον πόλεμο με δεκάδες επιθέσεις στο Ιράν και η ρήξη με τη Σαουδική Αραβία

Mango: Βίντεο από παλαιότερη πτώση του Ισάκ Άντικ επιστρατεύει η υπεράσπιση του γιου του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
venizelos_synderio_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο νέος κώδικας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Βενιζέλος και ο κακός μπελάς…

samaras_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΝΔ: Η Καρυστιανού, ο Τσίπρας και το… τρίτο χτύπημα

malta-ergatikoi
ΚΟΣΜΟΣ

Στις κάλπες σήμερα η Μάλτα: 4η θητεία-ρεκόρ «βλέπουν» οι δημοσκοπήσεις για τους Εργατικούς

lewforeio_file
ΕΛΛΑΔΑ

ΜΜΜ: Σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο – Τα ποσά και πότε μπορείτε να πληρώσετε το 50%

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Κάσσο – Πού ήταν το επίκεντρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φεύγουν μαζικά για σύνταξη πριν έρθουν τα δύσκολα με όρια ηλικίας και νέες αλλαγές

portugal kids france
ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Επέστρεψαν στη Γαλλία και τα δύο αδελφάκια που βρέθηκαν μόνα σε εθνική οδό - Κρατούνται η μητέρα και ο σύντροφός της

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

Nikos-Tagaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 08:52
venizelos_synderio_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο νέος κώδικας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Βενιζέλος και ο κακός μπελάς…

samaras_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΝΔ: Η Καρυστιανού, ο Τσίπρας και το… τρίτο χτύπημα

malta-ergatikoi
ΚΟΣΜΟΣ

Στις κάλπες σήμερα η Μάλτα: 4η θητεία-ρεκόρ «βλέπουν» οι δημοσκοπήσεις για τους Εργατικούς

1 / 3