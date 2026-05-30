«Δύο Φωνές, Μια Ζωή»

Μια παράσταση που ζωντανεύει τη μουσική διαδρομή και τον θρυλικό κοινό δρόμο της Μαρινέλλας και του Στέλιου Καζαντζίδη. Δύο φωνές που σφράγισαν την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού και αγαπήθηκαν όσο λίγες, ενώνονται ξανά μέσα από τις ερμηνείες του Σωτήρη Προίσκου και της Χριστίνας Σταθερού, το Σάββατο 13 Ιουνίου, στις 8.30 μ.μ. στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα Διδασκαλίας Μουσικής Βιβλιοθήκης Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής».

Τους καλλιτέχνες πλαισιώνει το εξαιρετικό συγκρότημα «Αλά Παλαιά», με την Μαριάνθη Ράφτη στην κιθάρα και την Ελεάννα Στεφανάκη στο μπουζούκι προσφέροντας έναν αυθεντικό ήχο που ταξιδεύει το κοινό στις γειτονιές και τα πάλκα μιας άλλης εποχής.

Η βραδιά θα αποκτήσει μια ιδιαίτερη λάμψη με την παρουσία της εμβληματικής ερμηνεύτριας Μπέσσυς Αργυράκη, η οποία θα χαρίσει το δικό της μοναδικό στίγμα σε αυτό το αφιέρωμα τιμής.

Ο Σωτήρης Προίσκος: Μαθηματικός και αυτοδίδακτος μουσικός. Το 2012 ξεκινάει μαθήματα τζαζ πιάνου από τον George Metaxas και συμμετέχει στο μοντέρνο τμήμα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών και στη Χορωδία του Πανεπιστημίου, ενώ αργότερα παίρνει μέρος στην όπερα «Διδώ και Αινείας» με το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Το 2017 γίνεται μέλος του φωνητικού συνόλου «Διάσταση» της Κύπρου και από τότε έχει συνεργαστεί με πολλούς καταξιωμένους καλλιτέχνες. Αυτήν την περίοδο ασχολείται ενεργά με τη μουσική σύνθεση.

Η Μπέσσυ Αργυράκη είναι μία από τις πιο δημοφιλείς Ελληνίδες τραγουδίστριες, με λαμπρή καριέρα που χαρακτηρίζεται από πολλές επιτυχίες. Έγινε ευρύτερα γνωστή για τη συμμετοχή της στην Eurovision 1977 με το τραγούδι «Μάθημα Σολφέζ», κατακτώντας την 5η θέση. Επίσης πολύ σημαντικός σταθμός στην καριέρα της ήταν το δεύτερο βραβείο στο «Tokyo music festival». Το τραγούδι με τίτλο «Toshihiko» έφτασε μάλιστα στο Νο. 6 στο γιαπωνέζικο top 10, με πωλήσεις σχεδόν 2.500.000 αντιτύπων ενώ έμεινε εννέα εβδομάδες στα chart της Ιαπωνίας.

Οι «Αλά Παλαιά» είναι ένα νεανικό μουσικό σχήμα που δημιουργήθηκε στο Πειραματικό Μουσικό Σχολείο Παλλήνης. Σήμερα, τα τρία μέλη του διανύουν την ανώτατη μουσική τους εκπαίδευση, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει σημαντικές εμφανίσεις σε σπουδαίες σκηνές (όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή) αλλά και σε ζεστά μαγαζιά της Αθήνας.

– Χριστίνα Σταθερού (Φωνή): Φοιτήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ με ειδίκευση στο αστικό λαϊκό τραγούδι. Έχει background σε κλασικό, έντεχνο και λαϊκό τραγούδι και έχει εμφανιστεί ως σολίστ στη Λυρική Σκηνή.

– Ελεάνα Στεφανάκη (Μπουζούκι): Με μακρά πορεία στην παραδοσιακή και λαϊκή μουσική, υπήρξε πρώτο μπουζούκι του Μουσικού Σχολείου. Ασχολείται επαγγελματικά με την κιθάρα, το πιάνο και το λαούτο, συμμετέχοντας σε πανεπιστημιακές πολιτιστικές δράσεις.

Μαριάνθη Ράφτη (Κιθάρα): Κάτοχος πτυχίου κλασικής κιθάρας από το Εθνικό Ωδείο (τάξη Γ. Μουρκούση) με έξι πανελλήνια βραβεία από το 2021. Έχει δώσει σόλο και ομαδικές συναυλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό (Φρανκφούρτη).

Εισιτήρια: www.ticketservices.gr

