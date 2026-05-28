O Κωστής Μαραβέγιας φέρνει το καλοκαίρι στον Κήπο του Μεγάρου

Ο αγαπημένος Κωστής Μαραβέγιας, πιστός στο ετήσιο καλοκαιρινό ραντεβού του στον Κήπο του Μεγάρου, μας καλεί και φέτος σε μια μοναδική συναυλία, την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 21:00, στον μαγευτικό και αγαπημένο του και αγαπημένο μας Κήπο.

Με τη χαρακτηριστική του ενέργεια και το ξεχωριστό του «ταξιδιάρικο» μουσικό ύφος, ο Κωστής Μαραβέγιας υπόσχεται ακόμα ένα εκρηκτικό και παιχνιδιάρικο live γεμάτο ρυθμό, συναίσθημα και αγαπημένα τραγούδια.

Από τις μεγάλες του επιτυχίες μέχρι πιο πρόσφατες μουσικές δημιουργίες, το πρόγραμμα θα είναι μια γιορτή που θα παρασύρει το κοινό σε χορό και τραγούδι, αλλά και σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής!

Μια συναυλία-γιορτή με πανηγυρικό χαρακτήρα, οπλισμένη με μουσική και ελπίδα, και με μια διάχυτη διάθεση αντίστασης στον αρνητισμό, τον κυνισμό και την αβεβαιότητα της εποχής.

Γιατί ο Κωστής Μαραβέγιας αποδεικνύει σε κάθε παράσταση κάτι σπάνιο: ότι χαίρεται τη συναυλία εξίσου με το κοινό που τον παρακολουθεί – κι αυτό, στο τέλος, είναι που κάνει τη διαφορά…

