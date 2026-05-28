Εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» (photos/video)

Το νέο, υπερσύγχρονο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» εγκαινίασε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Το σημαντικό αυτό έργο σηματοδοτεί μια σύγχρονη αναβάθμιση στην επείγουσα νοσοκομειακή φροντίδα, με στόχο την ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο αξιοπρεπή εξυπηρέτηση των ασθενών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, ο Διοικητής της 2ης Υ.ΠΕ. Χρήστος Ροϊλός, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Σαράντος Ευσταθόπουλος, οι βουλευτές Πειραιά Γιώργος Βρεττάκος, Ιωάννης Τραγάκης, Μιχάλης Λιβανός και Νίκος Βλαχάκος, καθώς και ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διαθέτει μεγαλύτερους και πλήρως αναδιαμορφωμένους χώρους, σύγχρονη χωροταξική οργάνωση και πληροί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Η αυξημένη χωρητικότητα επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση μεγαλύτερου αριθμού περιστατικών, ενώ η ανεξάρτητη είσοδος συμβάλλει στη μείωση του χρόνου μεταφοράς των ασθενών εντός του νοσοκομείου.

Παράλληλα, η χωροταξική συνένωση των ΤΕΠ με το Ακτινολογικό Τμήμα επιτρέπει την ταχύτερη διάγνωση και άμεση διεκπεραίωση των επειγόντων περιστατικών, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους αναμονής.

Ταυτόχρονα, το νέο ΤΕΠ εξοπλίστηκε με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, μεταξύ των οποίων ειδική Αίθουσα Αναζωογόνησης (Shock Room) για τη διαχείριση βαρέων περιστατικών, καθώς και νέο Κεντρικό Σύστημα Παρακολούθησης (Central Monitoring System), που επιτρέπει στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο όλα τα κρίσιμα δεδομένα των ασθενών.

«Το νοσοκομείο “Μεταξά” είναι το νοσοκομείο που έχω επισκεφτεί περισσότερο από κάθε άλλο νοσοκομείο και επί θητείας μου, έχουμε κάνει πολλά πράγματα» δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, θυμίζοντας ότι το υπουργείο Υγείας έχει εντάξει πολλά περισσότερα έργα από τον αρχικό σχεδιασμό στο Ταμείο Ανάκαμψης, και έχουν απορροφήσει όλους τους πόρους.

«Σήμερα εγκαινιάζουμε το ΤΕΠ και έχουμε εξασφαλίσει μία γιγαντιαία χορηγία που θα αλλάξει το νοσοκομείο τα επόμενα χρόνια εκ βάθρων. Σε τρία χρόνια, το νοσοκομείο θα είναι τελείως αγνώριστο. Με τον κύριο Διοικητή “τρέχουμε” πολλά προγράμματα, που καμία φορά ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν πόσο σημαντικά είναι» τόνισε ο υπουργός και αναφέρθηκε στο πρωτοποριακό πρόγραμμα σκύλων θεραπείας με το όνομα «Παρέα με Ουρά» και τα τάμπλετ, «για να κάνουμε την παραμονή και την νοσηλεία τους όσο γίνεται πιο ανθρώπινη» όπως είπε ο υπουργός. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης στις προσλήψεις επικουρικού και νοσηλευτικού προσωπικού: «Όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό, έχουμε ήδη προκηρύξει δέκα επιπλέον θέσεις στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο “Μεταξά” είναι ένα νοσοκομείο που το ξεχωρίζω ως προς την σπουδαιότητά του έναντι πολλών, διότι ο ρόλος του νοσοκομείου αυτού και η γεωγραφική του θέση, επιβάλλουν να λειτουργεί σωστά. Και αν σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος για αυτά τα ΤΕΠ που εγκαινιάσαμε, είναι γιατί αυτά τα ΤΕΠ θα παρέχουν αξιοπρέπεια στους ασθενείς».

Λίγο νωρίτερα είχε αναρτήσει σχετικό video στο Χ:

Σήμερα το πρωί με τον κ. Δήμαρχο Πειραιά κ. Μώραλη και τους βουλευτές μας εγκαινιάσαμε τα νέα ΤΕΠ του Νοσοκομείου «Μεταξά». Είμαι υπερήφανος διότι η σύγκριση των παλαιών με τα νέα ΤΕΠ είναι τόσο καταλυτική, που τελικά ούτε ένας δεν είχε το κουράγιο σήμερα να διαμαρτυρηθεί. Άκουσα… pic.twitter.com/gbD0J1cjvE May 28, 2026

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, αφού εξέφρασε την ικανοποίηση του και τη χαρά του για την αναβάθμιση του νοσοκομείου «Μεταξά» δήλωσε: «Όπως βλέπετε κάθε μέρα ανακοινώνουμε κάτι καινούργιο. Υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο σταδιακά υλοποιείται. Θέλω να συγχαρώ τον Υπουργό και να τον ευχαριστήσω. Και μόνο η επιλογή που έκανε αυτή η μεγάλη χορηγία της “Allwyn” να έρθει στο νοσοκομείο του Πειραιά, στο νοσοκομείο “Μεταξά” είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μπράβο σε όλους. Να αναμένετε ακόμα καλύτερα».

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου «Μεταξά» Σαράντος Ευσταθόπουλος, υπενθύμισε ότι είναι η ένατη φορά που ο υπουργός επισκέπτεται το Νοσοκομείο: «Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που έρχεστε και εγκαινιάζετε ένα σημαντικό έργο, μας φέρνετε και καλά νέα για την επόμενη φορά. Ξεκινήσαμε με την πρώτη ανακαίνιση του 7ου ορόφου. Αρχικά, ήταν να ανακαινιστεί μόνο ένας όροφος, τελικά ανακαινίσαμε επιτυχώς τρεις. Και αυτό είναι το τέταρτο μεγάλο έργο, η πλήρης ανακατασκευή των επειγόντων περιστατικών. Για όσους δεν γνωρίζουν, το παλιό τμήμα επειγόντων ήταν ένα δωματιάκι 40 τετραγωνικά».

Σημειώνεται ότι τα νέα υπερσύγχρονα επείγοντα εξασφαλίζουν καλύτερους χώρους, μεγαλύτερη ασφάλεια και στο προσωπικό και στους ασθενείς και άμεση πρόσβαση για τους ασθενείς εντός του νοσοκομείου, που δεν αναγκάζονται να κάνουν βόλτα με τα καροτσάκια ή με τα φορεία εντός του νοσοκομείου, όπως επεσήμανε ο διοικητής, τονίζοντας ότι αυτό το έργο έγινε κυρίως προς όφελος των ογκολογικών ασθενών και βέβαια του προσωπικού του Νοσοκομείου Μεταξά.

Διαβάστε επίσης:

Ποιο συστατικό στη σαλάτα «καθυστερεί» τη γήρανση!

Τι είναι η γαστρεντερίτιδα από νοροϊό – Ο κίνδυνος για επιδημία και ποια τα μέτρα πρόληψης που τον περιορίζουν

Ώμος: Οι «αθόρυβες» βλάβες, οι σύγχρονες προσεγγίσεις και η αποκατάσταση