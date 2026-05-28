Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καλεί Φλωρίδη να περάσει Τζαβέλλα από πειθαρχικό έλεγχο

Τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη καλεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά να ελέγξει πειθαρχικά τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, τονίζοντας ότι επιλήφθηκε της υπόθεσης των υποκλοπών, αν και όφειλε να είχε αποκλειστεί.

«Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 26/05/2026, επισημαίνει ότι με την από 05/05/2026 απόφασή του έχει καταδικάσει έντονα το γεγονός ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης των υποκλοπών και προχώρησε στην έκδοση της Πράξης του παρότι συνέτρεχαν λόγοι αποκλεισμού ή και εξαίρεσής του κατ’ άρθρον 14 και 15 ΚΠΔ και για τον λόγο αυτό κρίνει ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης οφείλει να ασκήσει την κατά νόμον αρμοδιότητά του, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, για τον πειθαρχικό του έλεγχο», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση. 

