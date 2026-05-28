Τραγωδία στη Ζαγορά: 9χρονο αγοράκι βρέθηκε νεκρό στο κρεβάτι του

Συγκλονισμένη είναι η κοινότητα της Ζαγοράς Μαγνησίας, όταν έγινε γνωστό ότι ένα αγοράκι, μόλις εννέα ετών, άφησε την τελευταία του πνοή, στο κρεβάτι του, ενώ κοιμόταν.

Το παιδί βρήκαν οι γονείς του το πρωί της Πέμπτης χωρίς τις αισθήσεις του. Ειδοποίησαν άμεσα το Κέντρο Υγείας Ζαγοράς και το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου, δυστυχώς, απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πληροφορίες που επικαλείται ο «Ταχυδρόμος» αναφέρουν ότι το αγοράκι αντιμετώπιζε εκ γενετής πρόβλημα με την υγεία του.

