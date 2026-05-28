Σέρρες: Από ηλεκτροπληξία και πνιγμό ο θάνατος του 10χρονου στο αρδευτικό κανάλι (video)

Ηλεκτροπληξία φαίνεται ότι υπέστη το δεκάχρονο αγόρι, το οποίο εντοπίστηκε νεκρό το πρωί της Τετάρτης (27/5) σε αρδευτικό κανάλι, στην Ηράκλεια Σερρών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του ανήλικου, διαπιστώθηκαν ευρήματα ηλεκτροπληξίας και πνιγμού.

Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η μητέρα του 10χρονου αφέθηκε ελεύθερη, ενώ η 43χρονη γυναίκα που κατηγορείται για ρευματοκλοπή αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή καταθέσεων και στοιχείων.

Πώς έγινε η τραγωδία

Η τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη (27/5) στην Ηράκλεια Σερρών, όταν 10χρονος έχασε τη ζωή του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής.

Η οικογένεια του παιδιού ζει σε οικισμό Ρομά δίπλα στο αρδευτικό κανάλι. Κάποια στιγμή η μητέρα του ανήλικου κατάλαβε ότι λείπει αρκετή ώρα, άρχισε να τον ψάχνει και επειδή δεν τον έβρισκε κάλεσε τις Αρχές.

Οι πυροσβέστες μετά από λίγη ώρα εντόπισαν τον 10χρονο χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο αρδευτικό κανάλι. Άμεσα το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να διαπιστώνουν απλά τον θάνατό του.

Στην περιοχή εντοπίστηκε ένα κομμένο καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο φέρεται να συνδέεται με υπόθεση ρευματοκλοπής και γι’ αυτόν τον λόγο από την πρώτη στιγμή η αστυνομία εξέταζε σοβαρά το σενάριο ο 10χρονος να πάτησε ένα καλώδιο που ήταν μέσα στο κανάλι και να έπαθε ηλεκτροπληξία.

