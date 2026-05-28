ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 14:34
28.05.2026 12:50

Άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης – Χειροπέδες σε 34χρονο που έβγαλε πιστόλι κρότου (video)

Στη σύλληψη ενός 34χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ το απόγευμα της Τετάρτης (27/5), μετά από επεισόδιο μεταξύ οδηγών στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το περιστατικό όταν οι δύο οδηγοί ενεπλάκησαν σε διαπληκτισμό. Ο 34χρονος φέρεται να απείλησε τον άλλο οδηγό επιδεικνύοντάς του πιστόλι κρότου και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο.

Μετά την ενημέρωση του Κέντρου Άμεσης Δράσης, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ πραγματοποίησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται με το όχημά του στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής.

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του, παρά τη σθεναρή αντίσταση που, σύμφωνα με την αστυνομία, προέβαλε κατά τη διαδικασία.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

