Λεία, η οποία ξεπερνά τις 78.000 ευρώ σε τιμαλφή και μετρητά, απέσπασε εγκληματική ομάδα στην περιοχή του δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας κυριώς ηλικιωμένους.

Ύστερα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, εξιχνιάστηκαν δέκα περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και απάτης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο άντρες και μία γυναίκα (ηλικίας 25, 41 και 37 ετών, αντιστοίχως).

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τα μέλη της ομάδας είχαν διακριτούς ρόλους και άλλαζαν σύνθεση κατά τη δράση τους, ώστε να δυσκολεύουν την ταυτοποίησή τους.

Ένας από τους δράστες επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τα ανυποψίαστα θύματα, προσποιούμενος τεχνικό εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας ή λογιστή, πείθοντάς τα να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα για δήθεν τεχνικά ή φορολογικά ζητήματα.

Στη συνέχεια, συνεργός τους μετέβαινε στα σπίτια των παθόντων για να παραλάβει τα πολύτιμα αντικείμενα και μετρητά, ενώ οι υπόλοιποι είχαν ρόλο «τσιλιαδόρου» και οδηγού διαφυγής.

Η δράση της ομάδας εκτείνεται χρονικά από τον περασμένο Νοέμβριο έως τον εφετινό Απρίλιο, διάστημα κατά το οποίο απέσπασε τιμαλφή, αξίας τουλάχιστον 62.000 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 16.800 ευρώ.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

