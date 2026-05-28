ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 17:08
28.05.2026 14:54

Temu: 200 εκατ. πρόστιμο από την ΕΕ για παράνομα προϊόντα

Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη γιγάντια κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Temu, επειδή προσφέρει στην πλατφόρμα της παράνομα προϊόντα.

Η Temu «δεν αναγνώρισε, δεν ανέλυσε ούτε αξιολόγησε επιμελώς τους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με παράνομα προϊόντα που προσφέρονται στην πλατφόρμα της, όπως και τις βλάβες που προκαλούν στους καταναλωτές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα αποτυγχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας.

Σ’ αυτά περιλαμβάνονται μη ασφαλείς φορτιστές και παιδικά παιγνίδια που περιέχουν χημικά τα οποία υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια ασφαλείας και δημιουργούν κίνδυνο ασφυξίας.

«Η αξιολόγηση των κινδύνων εκ μέρους της Temu υποβαθμίζει συγκεκριμένους κινδύνους (…) δεν βασίζεται σε στέρεες αποδείξεις και δεν είναι συνολική», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Κομισιόν Χένα Βίρκουνεν.

«Αφήνει στο σκοτάδι ρυθμιστικές αρχές, χρήστες και το κοινό σχετικά με την αληθινή κλίμακα του εν δυνάμει κινδύνου που δημιουργούν παράνομα προϊόντα τα οποία πωλούνται στην πλατφόρμα Temu. Είναι τώρα καιρός για την Temu να συμμορφωθεί με το νόμο», πρόσθεσε.

Η εν λόγω πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου λειτουργεί από το 2023 στην Ευρώπη και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από ενδύματα μέχρι υποδήματα και ηλεκτρονικά είδη, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Οι επιθετικές στρατηγικές μάρκετινγκ που ακολουθεί και οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές της την έχουν βοηθήσει να επεκταθεί και να ανταγωνίζεται καθιερωμένες εταιρείες όπως η Amazon.

