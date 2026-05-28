Η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος της Κούβας ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, ενώ έχει εξετάσει στρατιωτικά σχέδια αντίδρασης σε περίπτωση που το νησί βυθιστεί στο χάος, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει εισβολή και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προτιμά μια ειρηνική μετάβαση σε μια «ελεύθερη Κούβα». Ωστόσο, η Ουάσιγκτον συνεχίζει να εντείνει την οικονομική πίεση στην Αβάνα μέσω κυρώσεων, σε μια στρατηγική που ένας ανώτερος αξιωματούχος περιέγραψε ως «λογική επιτάχυνσης των εξελίξεων», δηλαδή ως προσπάθεια να επισπευσθεί μια κοινωνική και πολιτική κατάρρευση.

«Δεν θέλουμε να εξοντώσουμε το καθεστώς αμέσως. Υπάρχει μέθοδος σε αυτό. Γίνεται σε στάδια», ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το Axios, η πίεση προς την Κούβα συνδέεται και με την προσπάθεια του Τραμπ να κερδίσει χρόνο, καθώς αυτή την περίοδο είναι επικεντρωμένος στις συνομιλίες για το Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο πρόεδρος θέλει να εξαντλήσει πρώτα όλα τα διαθέσιμα μέσα πίεσης.

Στο στόχαστρο η οικονομική στήριξη από τη Βενεζουέλα

Κεντρικό στοιχείο της αμερικανικής στρατηγικής ήταν η αποκοπή της Κούβας από τη Βενεζουέλα, η οποία στήριζε επί χρόνια την Αβάνα με αποστολές πετρελαίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο σε αμερικανική επιχείρηση στις 3 Ιανουαρίου, οι δωρεάν αποστολές πετρελαίου προς την Κούβα σταμάτησαν, επιδεινώνοντας τη νέα οικονομική κρίση στο νησί.

Οι ΗΠΑ αποδίδουν τα προβλήματα της Κούβας στο ίδιο το καθεστώς, ενώ η Αβάνα κατηγορεί την Ουάσιγκτον.

Άσκηση επί χάρτου για πιθανή κρίση

Η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ, που εποπτεύει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική, πραγματοποίησε τον περασμένο μήνα διακυβερνητική άσκηση επί χάρτου για πιθανή στρατιωτική δράση στην Κούβα.

Ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι «όλα είναι στο τραπέζι», διευκρινίζοντας όμως ότι δεν σχεδιάζεται ούτε επίκειται εισβολή. Στην άσκηση εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, η κατοχή drones από την Κούβα και τα σενάρια κοινωνικής αναταραχής εν μέσω καλοκαιρινής ζέστης, ελλείψεων ρεύματος και επιδείνωσης των συνθηκών διαβίωσης.

Σύμβουλος του Τραμπ προειδοποίησε, πάντως, ότι ο πρόεδρος δεν θέλει αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος για περισσότερο από 48 ώρες, καθώς μια τέτοια εμπλοκή θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «τέλμα».

Κυρώσεις κατά της GAESA

Την 1η Μαΐου, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για δευτερογενείς κυρώσεις σε εταιρείες που συναλλάσσονται με τη GAESA, τον ισχυρό στρατιωτικό-βιομηχανικό οργανισμό της Κούβας.

Το μέτρο οδήγησε ήδη την καναδική Sherritt International και τις ναυτιλιακές CMA CGM και Hapag-Lloyd να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους στην Κούβα, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ξενοδοχειακές εταιρείες από χώρες όπως η Ισπανία, ο Παναμάς και το Μεξικό.

Οι κυρώσεις αυτές διαφέρουν από το αμερικανικό εμπάργκο, που ισχύει με διάφορες μορφές από το 1962. Πρώην αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών χαρακτήρισε την πίεση «χωρίς προηγούμενο».

Ο ρόλος του Μάρκο Ρούμπιο

Κεντρικό ρόλο στην πολιτική του Τραμπ για τη Λατινική Αμερική έχει ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έχει αναλάβει την πίεση κατά της GAESA.

Στις 7 Μαΐου ανακοίνωσε κυρώσεις κατά του οργανισμού, ενώ στις 20 Μαΐου, ανήμερα της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Κούβας, έστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τους πολίτες του νησιού.

Την ίδια ημέρα, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε κατηγορητήριο για φόνο κατά του Ραούλ Κάστρο, κατηγορώντας τον για την κατάρριψη αεροσκαφών της οργάνωσης Brothers to the Rescue το 1996. Παράλληλα, η SOUTHCOM ανακοίνωσε την άφιξη της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου Nimitz στην περιοχή.

Γιατί η Κούβα δεν είναι Βενεζουέλα

Αν και το κατηγορητήριο κατά του Κάστρο προκάλεσε συγκρίσεις με την επιχείρηση αλλαγής καθεστώτος στη Βενεζουέλα, αξιωματούχοι του Τραμπ επισημαίνουν βασικές διαφορές.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη εντοπίσει Κουβανούς αξιωματούχους που θα μπορούσαν να αναλάβουν μεταβατική κυβέρνηση σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος. Επιπλέον, η σύλληψη του Κάστρο δεν θα οδηγούσε απαραίτητα σε άμεσο αναπροσανατολισμό της Κούβας προς τις ΗΠΑ, καθώς η εξουσία στο νησί έχει αποκεντρωθεί εδώ και δεκαετίες.

Τρίτη διαφορά είναι ότι το εμπάργκο κατά της Κούβας είναι κατοχυρωμένο στο αμερικανικό δίκαιο και μπορεί να αρθεί μόνο εάν υπάρξει απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, ελεύθερες εκλογές και εγγυήσεις πολιτικών δικαιωμάτων.

Βοήθεια 100 εκατ. δολαρίων

Παρά την πίεση, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε βοήθεια ύψους 100 εκατ. δολαρίων προς την Κούβα, υπό τον όρο ότι δεν θα περάσει από την κυβέρνηση, αλλά θα διοχετευθεί μέσω της Καθολικής Εκκλησίας και άλλων φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Bruno Rodríguez Parrilla, δήλωσε στο Fox News ότι οι ΗΠΑ και ο Μάρκο Ρούμπιο χειραγωγούν την κοινή γνώμη ώστε να δικαιολογήσουν στρατιωτική επέμβαση.

«Η πολιτική είναι περίπλοκη και στις δύο πλευρές του Στενού της Φλόριντα», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος. «Αλλά εμείς έχουμε χρόνο. Το καθεστώς δεν έχει».

