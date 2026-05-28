Εφιαλτικός ο καύσωνας για τους κατοίκους της δυτικής Ευρώπης – Θερμοκρασίες-ρεκόρ μέχρι το 2030 περιμένει ο ΟΗΕ

Η κλιματική κρίση δείχνει τα δόντια της, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί ξεκάθαρα πως ένας πρωτοφανής καύσωνας αναμένεται να οδηγήσει τον πλανήτη σε χρονιά ρεκόρ απόλυτης ζέστης έως το 2030.

Οι προειδοποιήσεις έρχονται την στιγμή που η δυτική Ευρώπη βιώνει έναν από τους πιο εφιαλτικούς καύσωνες ο οποίος έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε αρκετούς πολίτες

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα καταγραφεί μια χρονιά ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών έως το 2030 καθώς η κλιματική κρίση εντείνεται, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός του ΟΗΕ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη προειδοποίηση του ΟΗΕ το φαινόμενο Ελ Νίνιο που αναμένεται αργότερα φέτος, θα μπορούσε να ανεβάσει σε πρωτοφανή ύψη τον υδράργυρο ακόμη και το 2027.

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα ορυκτά καύσιμα συνεχίζουν να αυξάνονται, παγιδεύοντας περισσότερη θερμότητα και προκαλώντας περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένου του καύσωνα ρεκόρ που έπληξε το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη αυτή την εβδομάδα.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη εκτιμάται ήδη ότι στοιχίζει μία ζωή κάθε λεπτό, με τον απολογισμό να είναι πιθανό να αυξηθεί, εκτός εάν οι εκπομπές μειωθούν ραγδαία.

Η έκθεση, η οποία συντάχθηκε για λογαριασμό του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (Met Office), προβλέπει 86% πιθανότητα ότι τουλάχιστον ένα έτος μεταξύ 2026 και 2030 θα ξεπεράσει το 2024 ως το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Υπάρχει 75% πιθανότητα η μέση θερμοκρασία για την πενταετία από το 2026 έως το 2030 να είναι κατά περισσότερο από 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τον προβιομηχανικό μέσο όρο.

Ο Σάιμον Στιλ, επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, δήλωσε: «Ο πρόσφατος καύσωνας στην Ευρώπη αποτελεί μια σκληρή υπενθύμιση των κλιμακούμενων επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Πολλές άλλες περιοχές του κόσμου πλήττονται επίσης σοβαρά, όπως η Ινδία και άλλα μέρη της Ασίας».

«Η προστασία των ανθρώπινων ζωών, των επιχειρήσεων και των οικονομιών από την ακραία ζέστη και το ολοένα αυξανόμενο κόστος της κλιματικής αλλαγής αποτελεί βασικό μέλημα για κάθε έθνος, και ξεκινά με την ταχύτερη απαλλαγή από τον εθισμό στα ορυκτά καύσιμα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η καθαρή ενέργεια είναι πλέον φθηνότερη από τα ορυκτά καύσιμα και παράγεται ταχύτερα.

Έντονοι καύσωνες, ξηρασίες, καταιγίδες και πλημμύρες

Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η άνοδος της θερμοκρασίας πάνω από 1,5 βαθμό Κελσίου κινδυνεύει να πυροδοτήσει πιο έντονους καύσωνες, ξηρασίες, καταιγίδες και πλημμύρες, καθιστώντας δυσκολότερη την προσαρμογή των κοινοτήτων. Ωστόσο, κάθε κλάσμα του βαθμού της υπερθέρμανσης που αποφεύγεται, μειώνει τις ζημιές.

Ο στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού για τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα αξιολογείται σε διάστημα 20 ετών, αλλά πλέον είναι απίθανο να επιτευχθεί.

Ο πιο ήπιος στόχος των 2 βαθμών Κελσίου παραμένει εφικτός εάν ληφθούν επείγοντα μέτρα. Η έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού διαπίστωσε λιγότερο από 1% πιθανότητα ότι οποιοδήποτε μεμονωμένο έτος από το 2026 έως το 2030 θα ξεπεράσει τους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον προβιομηχανικό μέσο όρο.

Ο «θερμικός θόλος» σπάει τα ρεκόρ από τη Βρετανία έως την Ιβηρική

Ένα πρωτοφανές κύμα ακραίας ζέστης για τα δεδομένα του Μαΐου σαρώνει συνολικά τη Δυτική και Νότια Ευρώπη, προκαλώντας θερμοκρασίες-ρεκόρ.

Όπως αναφέρουν οι μετεωρολόγοι, η ήπειρος βρίσκεται εγκλωβισμένη σε έναν εκτεταμένο και ισχυρό «θερμικό θόλο», με τις τιμές που καταγράφονται να θεωρούνται απολύτως ασυνήθιστες, ακόμη και για την καρδιά του καλοκαιριού.

Στη Γαλλία, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, ένα νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο καταγράφηκε τη Δευτέρα (25/5).

Η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη, καθώς περισσότερες από 350 γαλλικές πόλεις κατέγραψαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες Μαΐου όλων των εποχών, με τον υδράργυρο σε αρκετές περιοχές να ξεπερνά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Ως αποτέλεσμα των ακραίων συνθηκών, οκτώ νομοί της δυτικής Γαλλίας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί επιφυλακή, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και τις επόμενες ημέρες.

Αντίστοιχα, ιδιαίτερα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφηκαν και στη Βρετανία. Το θερμόμετρο άγγιξε σχεδόν τους 35 βαθμούς Κελσίου, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ μετά από 80 ολόκληρα χρόνια.

Ωστόσο, ο πύρινος κλοιός δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Στην Ιβηρική Χερσόνησο, η Ισπανία και η Πορτογαλία βιώνουν συνθήκες προχωρημένου Ιουλίου, με τον υδράργυρο να φλερτάρει επικίνδυνα με τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Ανδαλουσίας και νότια της Λισαβόνας, εντείνοντας τους φόβους για εκτεταμένη ξηρασία και πρώιμες δασικές πυρκαγιές.

Στην Ιταλία, το θερμόμετρο έχει σκαρφαλώσει στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας, αναγκάζοντας τις αρχές να εκδώσουν οδηγίες προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες.

Παράλληλα, ακόμη και χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όπως η Γερμανία και το Βέλγιο, καταγράφουν θερμοκρασίες που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τους 30 βαθμούς, τιμές που υπερβαίνουν κατά πολύ τους μέσους όρους της εποχής.

Οι ειδικοί αποδίδουν το ακραίο αυτό φαινόμενο της πρώιμης ζέστης στη δυναμική του ισχυρού θερμικού θόλου που έχει εγκατασταθεί πάνω από την περιοχή, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες της επιστημονικής κοινότητας για την αυξανόμενη ένταση, έκταση και διάρκεια των καιρικών φαινομένων.

Ελλάδα: Ο εφιάλτης των παρατεταμένων καύσωνων και ο φόβος των mega-fires

Η Ελλάδα, αν και προς το παρόν δεν βρίσκεται στο επίκεντρο του «θερμικού θόλου» της Δυτικής Ευρώπης, προετοιμάζεται για μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη.

Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν πλέον τη χώρα μας, μαζί με την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ως το «hotspot» της κλιματικής κρίσης.

Μετά από έναν χειμώνα με ελάχιστες χιονοπτώσεις και πρωτοφανή ανομβρία, το έδαφος έχει ήδη στεγνώσει επικίνδυνα.

Η μνήμη των εξοντωτικών, παρατεταμένων καύσωνων των τελευταίων ετών, οι οποίοι διήρκεσαν εβδομάδες μετατρέποντας τα μεγάλα αστικά κέντρα σε «καμίνια», παραμένει νωπή.

Ήδη, οι μετεωρολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το φετινό καλοκαίρι, καθώς η πρώιμη ζέστη σε συνδυασμό με την ξηρασία δημιουργούν το τέλειο σκηνικό για την εκδήλωση mega-fires, θέτοντας τον κρατικό μηχανισμό σε διπλό συναγερμό.

Τι είναι ο θερμικός θόλος (heat dome)

Ο θερμικός θόλος είναι ένα έντονο μετεωρολογικό φαινόμενο που λειτουργεί σαν ένα αόρατο «καπάκι» το οποίο εγκλωβίζει τη ζέστη πάνω από μια περιοχή.

Δημιουργείται όταν ένα σύστημα υψηλής βαρομετρικής πίεσης στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας εμποδίζει τον θερμό αέρα να διαφύγει, πιέζοντάς τον βίαια προς το έδαφος.

Καθώς ο αέρας συμπιέζεται, υπερθερμαίνεται, διαλύοντας τα σύννεφα και επιτρέποντας στον ήλιο να θερμάνει ανελέητα την επιφάνεια.

Το αποτέλεσμα είναι παρατεταμένοι και ακραίοι καύσωνες.

