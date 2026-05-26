Καύσωνας στη Γαλλία: Πιο ζεστή η σημερινή ημέρα, μετά τις χθεσινές θερμοκρασίες ρεκόρ

Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες, Δευτέρα, για τον μήνα Μάιο και στη Γαλλία, ανακοίνωσε η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, η οποία προβλέπει πως η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμα πιο ζεστή.

«Αυτή την Τρίτη το απόγευμα, μέγιστες θερμοκρασίες από 33 ως 36 βαθμούς Κελσίου στους νομούς που βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για «καύσωνα».

🟠🌡 Vigilance orange Canicule sur plusieurs départements du Nord-Ouest à compter de la nuit prochaine minuit.



Les températures de mardi après-midi seront comprises entre 33 et 36 degrés le plus souvent, températures remarquables pour une fin mai.



👉 https://t.co/SBcDaJ3wuk pic.twitter.com/KFoFLUVxus — Météo-France (@meteofrance) May 25, 2026

Σε ολόκληρη τη Γαλλία, αυτή η ημέρα προαναγγέλλεται ακόμα πιο ζεστή από εκείνη της Δευτέρας», προειδοποιεί το μετεωρολογικό ινστιτούτο.

🌡️ L’épisode de chaleur est durable.



Ce dimanche, des valeurs inédites pour un mois de mai ont à nouveau été relevées (provisoires à 17h), comme :



Bergerac (24) : 33.8°C

Noirmoutier (85) : 31.8°C

Charleville-Mézières (08) : 31.4°C

Quimper (29) : 30.6°C

Lorient (56) : 30.4°C pic.twitter.com/extSuEZA6G — Météo-France (@meteofrance) May 24, 2026

Οκτώ νομοί της δυτικής Γαλλίας -οι Φινιστέρ, Μορμπιάν, Μάγχη, Ιλ-ε-Βιλέν, Μεν-ε-Λουάρ, Μαγιέν, Βαντέ και Λουάρ-Ατλαντίκ (Λίγηρα-Ατλαντικού)- έχουν τεθεί από τα περασμένα μεσάνυχτα σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα από τη Météo-France.

