Ένα ακόμη μήνυμα, τόσο στο Ιράν όσο και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, έστειλε με νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ενώ οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, οπρόεδρος των ΗΠΑ θέλησε να δηλώσει ότι η εποχή των παραχωρήσεων τελείωσε οριστικά, βάζοντας παράλληλα στο στόχαστρο και την πολιτική Ομπάμα απέναντι στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή σου, ο Τραμπ προβαίνει σε μία σύγκριση: από τη μία οι «παλέτες με μετρητά» που φέρεται να έδωσε ο Μπαράκ Ομπάμα, και από την άλλη η τακτική της στρατιωτικής πίεσης και της απαίτησης για πλήρη έλεγχο του εμπλουτισμένου ουρανίου που ακολουθεί ο ίδιος.

Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο πρόεδρος που δεν πληρώνει την Τεχεράνη για να συμμορφωθεί, αλλά την πιέζει μέχρι να υποχωρήσει.

Το νεό αυτό «χτύπημα» Τραμπ έρχεται ενώ πληθαίνουν οι αναλύσεις και οι εκτιμήσεις εντός ΗΠΑ ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα νέο πολιτικό αδιέξοδο.

Και αυτό γιατί, ναι μεν μια διπλωματική λύση θα μπορούσε να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, να περιορίσει την οικονομική πίεση και να οδηγήσει σε νέες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ωστόσο, οι όροι μιας τέτοιας συμφωνίας προκαλούν ήδη ανησυχία στην Ουάσιγκτον, τόσο στους Ρεπουμπλικανούς, όσο και στους Δημοκρατικούς.

Σύμφωνα με το CNN, οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται πως ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να υποχωρήσει απέναντι στο Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον Τραμπ ότι οδήγησε τις ΗΠΑ σε έναν πόλεμο χωρίς σαφή στρατηγική εξόδου.

Συμφωνία εντός ημερών βλέπει ο Ρούμπιο

Την ίδια ώρα, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε σήμερα πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, παρά το γεγονός ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυραύλων στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας καθώς και πλοίων που φέρονται να πόντιζαν νάρκες.

«Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ (…) θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Νομίζω πως οι συνομιλίες στρέφονται περισσότερο γύρω από τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου, αυτό θα πάρει κάποιες ημέρες», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στην Τζαϊπούρ, καθώς συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στην Ινδία.

«Ο πρόεδρος (σ.σ. των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουμε (σ.σ. σε συμφωνία). Είτε θα συνάψει συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει καμιά συμφωνία», είπε ακόμη ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Διαβάστε επίσης:

Καύσωνας στη Γαλλία: Πιο ζεστή η σημερινή ημέρα, μετά τις χθεσινές θερμοκρασίες ρεκόρ

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ χτύπησε με drone τρία στρατόπεδα στο βόρειο Ισραήλ

Σήμα κινδύνου ΠΟΥ για Έμπολα: «Η επιδημία στην Αφρική κινείται με ρυθμό ταχύτερο από εμάς»