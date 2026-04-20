Τραμπ για Ιράν: «Καμία πίεση» για σύναψη συμφωνίας αλλά «θα είναι πολύ καλύτερη από αυτή του Ομπάμα», ισχυρίζεται

Σε νέα ανάρτηση ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίζεται ότι η συμφωνία που «συνάπτουν οι ΗΠΑ με το Ιράν θα είναι ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ από την JCPOA», την ιστορική πυρηνική συμφωνία που υπεγράφη από την ιρανική κυβέρνηση και τις παγκόσμιες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, το 2015.

Το 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από την πυρηνική συμφωνία του 2015 και επέβαλε μονομερώς σκληρές κυρώσεις που έπληξαν την οικονομία του Ιράν.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν και υποστήριξε ότι μια συμφωνία υπό την ηγεσία του θα εγγυόταν «Ειρήνη, Ασφάλεια και Προστασία, όχι μόνο για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Ευρώπη, την Αμερική και παντού αλλού».

«Δεν βρίσκομαι υπό πίεση να κάνω συμφωνία με το Ιράν»

Σε νεότερη ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι βρίσκεται υπό πίεση να κάνει μια συμφωνία με το Ιράν.

Όπως αναφέρει: «Οι Δημοκρατικοί κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να βλάψουν την πολύ ισχυρή θέση που βρισκόμαστε σε σχέση με το Ιράν. Παρά το γεγονός ότι ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος διήρκεσε 4 χρόνια, 3 μήνες και 14 ημέρες, ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος διήρκεσε 6 χρόνια και 1 ημέρα, ο πόλεμος της Κορέας διήρκεσε 3 χρόνια, 1 μήνα και 2 ημέρες, ο πόλεμος του Βιετνάμ διήρκεσε 19 χρόνια, 5 μήνες και 29 ημέρες και το Ιράκ διήρκεσε 8 χρόνια, 8 μήνες και 28 ημέρες, τους αρέσει να λένε ότι υποσχέθηκα 6 εβδομάδες για να νικήσω το Ιράν, και στην πραγματικότητα, από στρατιωτικής άποψης, ήταν πολύ πιο γρήγορο από αυτό, αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσω να πιέσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν μια συμφωνία που δεν είναι τόσο καλή όσο θα μπορούσε να είναι. Διάβασα τα ψεύτικα νέα που λένε ότι βρίσκομαι υπό «πίεση» να κάνω μια συμφωνία. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ! Δεν βρίσκομαι υπό καμία πίεση, αν και όλα θα συμβούν, σχετικά γρήγορα! Ο χρόνος δεν είναι ο αντίπαλός μου, το μόνο που έχει σημασία είναι να διορθώσουμε επιτέλους, μετά από 47 χρόνια, το ΧΑΟΣ που άφησαν άλλοι Πρόεδροι να συμβεί επειδή δεν είχαν το Θάρρος ή την Προνοητικότητα να κάνουν αυτό που έπρεπε να γίνει σε σχέση με το Ιράν. Είμαστε σε αυτό, και θα γίνει ΣΩΣΤΑ, και δεν θα αφήσουμε τους Αδύναμους και Αξιολύπητους Δημοκρατικούς, ΟΛΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ, που εδώ και χρόνια μιλούν για τους Κινδύνους του Ιράν, και ότι κάτι πρέπει να γίνει, αλλά τώρα, αφού εγώ είμαι αυτός που το κάνει, να υποτιμούν τα επιτεύγματα του Στρατού μας και της Κυβέρνησης Τραμπ. Αυτό εκτελείται τέλεια, στην κλίμακα της Βενεζουέλας, απλώς μια μεγαλύτερη, πιο περίπλοκη επιχείρηση. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Στην Πρώτη μου Θητεία, έχτισα τον Μεγαλύτερο Στρατό που έχει δει ποτέ η Χώρα μας, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης Διαστημικής Δύναμης. Στη Δεύτερη μου Θητεία, χρησιμοποιώ σωστά και με σύνεση τον Στρατό μας για να λύσω προβλήματα που μας άφησαν άλλοι με πολύ λιγότερη κατανόηση ή ικανότητα. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

