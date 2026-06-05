Η Ουκρανία ζητάει «συγγνώμη» για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα και κατηγορεί τη «συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα»

Με επίσημη τοποθέτηση του εκπροσώπου του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκεόργκι Τίχι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Κίεβο ζήτησε «συγγνώμη» από την Ελλάδα για το περιστατικό με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Στην ανακοίνωσή του, ο Ουκρανός αξιωματούχος συνέδεσε την παρουσία του μη επανδρωμένου σκάφους με τις συνθήκες που έχει διαμορφώσει η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα σε βάρος της Ουκρανίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ουκρανική πλευρά αισθάνεται ευγνωμοσύνη απέναντι στην Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη διαρκή στήριξη που παρέχουν στη χώρα από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής.

Ο Γκεόργκι Τίχι σημείωσε ακόμη ότι η Ουκρανία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην περαιτέρω ενίσχυση των φιλικών δεσμών με την Ελλάδα, τονίζοντας τη βούληση των δύο χωρών να συνεχίσουν την εμβάθυνση των μεταξύ τους σχέσεων.

Following the incident involving a sea drone found near the Greek island of Lefkada, the Ukrainian side expresses its gratitude to Greece and the Greek people for their steadfast support of our country since the very first days of Russia's full-scale invasion. Ukraine highly… — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) June 5, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Μετά το περιστατικό με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε κοντά στο ελληνικό νησί της Λευκάδας, η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για την αδιάκοπη υποστήριξή τους προς τη χώρα μας από τις πρώτες κιόλας ημέρες της πλήρους εισβολής της Ρωσίας. Η Ουκρανία εκτιμά ιδιαίτερα τις φιλικές σχέσεις της με την Ελλάδα.

Δεδομένου ότι οι τρέχουσες προκλήσεις για τη διεθνή και περιφερειακή ασφάλεια, ιδίως η θαλάσσια ασφάλεια και οι δραστηριότητες του “σκιώδους στόλου” της Ρωσίας, αποτελούν κοινό μέλημα τόσο της Ελλάδας όσο και της Ουκρανίας, η Ουκρανία τονίζει τη δέσμευσή της έναντι των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των αρχών της ασφάλειας της πολιτικής ναυσιπλοΐας, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη συγγνώμη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα των συνθηκών που προκάλεσε η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.

Η ουκρανική πλευρά είναι πεπεισμένη ότι το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως και παρόμοια περιστατικά σε άλλες περιοχές, αποδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα.

Η Ουκρανία παραμένει προσηλωμένη, μαζί με την Ελλάδα, στην περαιτέρω εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας και στην ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

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