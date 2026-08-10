Μήλος: 33χρονος παγιδεύτηκε σε βράχο ύψους 20 μέτρων – Εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης

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Δύσκολη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στη Φυριπλάκα της Μήλου για έναν 33χρονο τουρίστα, ο οποίος είχε παγιδευτεί στην κορυφή βράχου ύψους περίπου 20 μέτρων, από τον οποίο αδυνατούσε να κατέβει. Οι εικόνες από την επιχείρηση, που έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας 10/8, καταγράφουν την προσπάθεια των διασωστών να τον προσεγγίσουν και να τον απομακρύνουν με ασφάλεια.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο άνδρας είχε αναρριχηθεί στον βράχο που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, στην παραλία της Φυριπλάκας. Ωστόσο, κατά την προσπάθειά του να επιστρέψει, διαπίστωσε πως η κατάβαση χωρίς βοήθεια ήταν επικίνδυνη, με αποτέλεσμα να παραμείνει στην κορυφή μέχρι να φτάσει βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσαν πολλαπλές υπηρεσίες και ομάδες διάσωσης. Συγκεκριμένα, μετά την ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής Μήλου οργανώθηκε επιχείρηση με τη συμμετοχή στελεχών του Λιμενικού και της ΕΛ.ΑΣ., πυροσβεστών-διασωστών, προσωπικού του Κέντρου Υγείας Μήλου, ιδιωτών ναυαγοσωστών και μελών της Ομάδας Εθελοντών Διασωστών Μήλου (ΟΕΔΙΜ). Η ΟΕΔΙΜ συνέδραμε στην επιχείρηση διαθέτοντας τον απαιτούμενο εξοπλισμό και συνεργαζόμενη με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Λιμεναρχείο Μήλου.

Το γεγονός ότι ο βράχος ήταν απόκρημνος έκανε ιδιαίτερα δύσκολη την προσέγγιση του 33χρονου, ενώ για την απομάκρυνσή του χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί ειδικός εξοπλισμός. Όπως έγινε γνωστό, ο 33χρονος ήταν καλά στην υγεία του και δεν υπήρξε τραυματισμός κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Πηγή φωτογραφιών: Facebook / Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου

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