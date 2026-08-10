Γιαννακόπουλος: «Προσπάθησα να πάρω τον Γιόκιτς, θα το κάνω του χρόνου» – Το λάβαρο του Μποντίρογκα και ο Ομπράντοβιτς (Video)

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Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο podcast EURO INSIDERS, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε για τον παίκτη που θέλει να φέρει στον Παναθηναϊκό, τον Νίκολα Γιόκιτς, αλλά και για τον Μίλος Τεόντοσιτς που θα ήθελε να είχε αποκτήσει. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε ακόμη στην απόφαση για το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντίρογκα, στο περιστατικό ανάμεσα σε Ταϊρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν, στα playoffs με τη Βαλένθια και στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

«Δυστυχώς ο παίκτης που θα ήθελα εγώ να έχω υπογράψει μέχρι τώρα, έχει αποσυρθεί από το μπάσκετ και έγινε General Manager. Αυτός είναι ο Μίλος Τεόντοσιτς. Νομίζω ότι μετά τον Σάρας (σ.σ. Γιασικεβίτσιους) ήταν ο πιο έξυπνος άνθρωπος στο παρκέ και ο πιο πολυτάλαντος παίκτης στο παρκέ μετά τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Αυτοί οι τρεις είναι μια κατηγορία μόνοι τους. Και ο παίκτης που ονειρεύομαι και δεν έχω υπογράψει ακόμα, θα τον υπογράψω του χρόνου. Το πρόβλημα είναι ότι έχω ήδη τρεις παίκτες με τριετή συμβόλαια σε αυτή τη θέση. Πού θα παίξει; Αυτό σκεφτόμουν χθες βράδυ. Έχουμε τον Γιαμπουσέλε, τον Λεσόρ, τον Φαλ, φανταστικά. Πού θα χωρέσει; Είναι ο Γιόκιτς. Ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Μη γελάτε καθόλου. Αν δεν φέρω τον Γιόκιτς δεν πάω πουθενά. Φέτος προσπάθησα να κάνω μια πρόταση. Πάρτε τηλέφωνο τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς και ρωτήστε τον. Ο κόσμος θα λέει ότι κάνω πλάκα, αλλά έκανα μια πολύ σοβαρή πρόταση φέτος, τόσο στην ομάδα του, όσο και στον ίδιο. Αυτή απορρίφθηκε. Ξέρω ότι έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο. Ξέρετε τα νούμερα του. Προσπάθησα να εξαγοράσω την τελευταία χρονιά του συμβολαίου του, δεν το σκέφτηκαν καν. Τους πήρε μερικά δευτερόλεπτα για να πουν ”Ποιος; Ελλάδα; Τι; Αντίο” από την ομάδα του. Ας περιμένουμε μέχρι του χρόνου. Είμαι ένας άνθρωπος με τα πολύ πάνω του και τα πολύ κάτω του».

Το λάβαρο του Μποντίρογκα και το επεισόδιο Τζόουνς-Ναν

Στο θέμα με το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντίρογκα, το οποίο είχε απομακρυνθεί από την οροφή του ΟΑΚΑ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παραδέχθηκε ότι η συγκεκριμένη απόφαση ήταν λανθασμένη και προανήγγειλε την επιστροφή του.

«Όλοι κάνουν λάθη. Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα ήταν θρύλος του Παναθηναϊκού. Ήταν θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και πάνω απ’ όλα, πλέον, είναι φίλος μου. Αφήνοντας τα πάντα στην άκρη, είναι φίλος μου. Δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει φύγει από το μπάσκετ. Παραμένει ενεργός στον χώρο. Έχει τον δικό του ρόλο και, όταν βρίσκεσαι ακόμη στο γήπεδο, πρέπει να μπορείς να αποδέχεσαι και το χειροκρότημα και την κριτική. Δεν ήμουν ευχαριστημένος με κάποια πράγματα. Όμως η απόφασή μου ήταν ξεκάθαρα λανθασμένη. Και αυτό θα διορθωθεί. Το λάβαρο θα επιστρέψει. Θα επιστρέψει πολύ σύντομα. Γνωρίζω μόνο δύο ανθρώπους στην Ελλάδα που αναγνωρίζουν τα λάθη τους. Ξέρω, βέβαια, πολλούς ανθρώπους που δεν αναγνωρίζουν ότι δεν αναγνωρίζουν τα λάθη τους. Αφού θέλω να κάνω τους άλλους να αναγνωρίζουν τα λάθη τους, είτε τους αρέσει είτε όχι, πρέπει πρώτα απ’ όλα να καταλαβαίνω κι εγώ τα δικά μου λάθη και να τα αποδέχομαι».

Για το περιστατικό ανάμεσα στον Ταϊρίκ Τζόουνς και τον Κέντρικ Ναν, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού στάθηκε στη σοβαρότητα του επεισοδίου που έγινε εκτός αγωνιστικού χώρου και αναφέρθηκε και στις ποινές που θα πρέπει να επιβάλλονται σε τέτοιες περιπτώσεις.

«Το επεισόδιο ανάμεσα στους αθλητές είναι απαράδεκτο. Ειδικά όταν δεν είναι στην ένταση του αγώνα, αλλά στα αποδυτήρια. Αυτό το κάνει απαίσιο. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να γίνει κάτι στο παρκέ, να έχεις υψηλούς παλμούς, αλλά όλοι μας είμαστε παραδείγματα προς τους ανθρώπους. Πρέπει να προσπαθούμε να μένουμε ήρεμοι. Το λέω για να το ακούσω και εγώ. Δεν συμφώνησα με αυτό που έγινε. Τώρα για τις τιμωρίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν βαριές τιμωρίες. Επειδή είναι απαράδεκτο. Φυσικά, συγκρίνοντάς το με το να πληρώνεις 300.000 επειδή μπήκες σε ένα γήπεδο, που έπρεπε να πληρώσω στις ημέρες του Τζόρντι, δεν είναι τίποτα. Πλήρωσα συνολικά 2,2 εκατομμύρια συνολικά, επειδή πήγα στο γήπεδο, για Instagram stories. Για το γιατί πρέπει να ρωτήσεις εκείνον. Αλλά έχει ήδη φύγει. Δεν ξέρω. Φυσικά μαθαίνω. Ποτέ δεν αντιδρώ χωρίς να με προκαλέσουν».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στα όσα συνέβησαν στα παιχνίδια με τη Βαλένθια στα playoffs, αναγνωρίζοντας ότι θα μπορούσε να είχε διαχειριστεί διαφορετικά την κατάσταση: «Μαθαίνω από τα λάθη μου. Δεν διαμαρτύρομαι ποτέ αν δεν με προκαλούν. Προκλήθηκα με τη Βαλένθια. Θα έπρεπε να είμαι ήρεμος. Έχω τιμωρηθεί για τις επόμενες τρεις ζωές. Τιμωρήθηκα με τη Βαλένθια για τρία ματς επειδή ζήτησα ένα φάουλ. Ο Παναθηναϊκός δε θα έχανε κανένα παιχνίδι για να κερδίσει μια θέση ή να βρίσκομαι εγώ σε ένα παιχνίδι, όπως αυτό με τη Βαλένθια, που είχα τιμωρηθεί. Οι περισσότεροι παίκτες μας νόμιζαν πως μετά το 2-0 θα είναι μια εύκολη βραδιά. Δεν υπάρχουν εύκολα ματς, ειδικά απέναντι στη Βαλένθια, που ήταν από τις καλύτερες ομάδες. Κάποια σφυρίγματα υπήρξαν. Χάσαμε το πρώτο ματς, ήρθε η πίεση, ήταν και ο Ράντοβιτς. Δεν ήμασταν πεινασμένοι. Αλλά δε χρειάζεται πάντα να είσαι στην καλύτερή σου μέρα για να κερδίσεις. Πρέπει να δίνεις το 100% σε κάθε ματς. Είσαι επαγγελματίας, αν είσαι όμως στο 100% και χάνεις, είμαι ΟΚ με αυτό».

Ομπράντοβιτς, Διαμαντίδης και το νέο ρόστερ

Ο Γιαννακόπουλος μίλησε ακόμη για τον Χέιζ-Ντέιβις και τον τρόπο με τον οποίο εκτιμά ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σχεδιάζει το παιχνίδι της ομάδας του: «Πιστεύεις ότι ο Χέιζ-Ντέιβις θα είναι πάουερ φόργουορντ; Πιστεύω ότι αυτό που έχει ο μάστερ Ζέλικο στο μυαλό του είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και επειδή το ευρωπαϊκό μπάσκετ πηγαίνει προς εκείνη την κατεύθυνση που έχει στο μυαλό του. Μεγάλα και γρήγορα κορμιά, γρήγορο παιχνίδι».

Η επιστροφή του Ομπράντοβιτς αποτέλεσε επίσης σημαντικό μέρος της συζήτησης, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να αναφέρεται στη μακρόχρονη σχέση τους και στη σύνδεση του Σέρβου προπονητή με την οικογένειά του.

«Ο Ζέλικο είναι άνθρωπος που… Όταν είσαι μαζί του 13 χρόνια, όταν μετά από αυτό έχεις κρατήσει επαφή για άλλα 13 χρόνια, σε όλα τα “Παύλος Γιαννακόπουλος” ήταν ο πρώτος που δεχόταν πρόσκληση, ο πρώτος που απαντούσε. Από κάποιο σημείο και μετά σκεφτόμουν πως δεν χρειαζόταν καν να στείλω πρόσκληση, απλά τις ημερομηνίες και θα είναι εκεί. Η σχέση που έχει κρατήσει με εμένα, με την μητέρα μου, με την υπόλοιπη οικογένεια… Ήταν κάτι που πάντα είχα στο μυαλό μου, ότι σε κάποιο σημείο αν είμαι υγιής και στο μπάσκετ, θα ήθελα να το δω να γίνεται. Είμαι πολύ τυχερός, ακόμα υγιής, ακόμα ζωντανός, ακόμα έχω τον Παναθηναϊκό. Και αυτή την σεζόν τι βλέπω; Βλέπω την επιστροφή του Ζέλικο, την επιστροφή του Διαμαντίδη, την επιστροφή του Μπατίστ, ο Αλβέρτης που είναι ο GOAT μου πάντα είναι εκεί. Μία ομάδα που στα χαρτιά δείχνει ίσως το καλύτερο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί. Η Μακάμπι του Γκέρσον είναι η μόνη ομάδα που πιστεύω ότι θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τον φετινό Παναθηναϊκό. Δεν βάζω προσδοκίες. Λέω ότι αυτή η ομάδα θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι που θα τρελάνει τους οπαδούς. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, χτύπα ξύλο. Φέτος είχαμε τρομερό ρόστερ. Πρέπει να είσαι τυχερός».

Αναφερόμενος στους παίκτες που θεωρεί ότι εκφράζουν τις αξίες του συλλόγου, ξεχώρισε τον αρχηγό του Παναθηναϊκού Κώστα Σλούκα και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Θέλετε να αναφέρω μόνο έναν; Θα έλεγα δύο. Κοιτάξτε, ο Κώστας Σλούκας είναι ένας άνθρωπος που είναι πραγματικός αρχηγός, πραγματικός επαγγελματίας, πραγματικός ηγέτης. Αλλά, από την άλλη, νομίζω πως ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια είναι ευλογημένος να έχει έναν άνθρωπο και αθλητή σαν τον Χουάντσο. Το μυαλό του δουλεύει σε διαφορετικό επίπεδο. Έχει υψηλό δείκτη νοημοσύνης, αλλά και υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης. Είναι φιλάνθρωπος, πάντα χαμογελαστός, χαρούμενος, βλέπει πάντα τη θετική πλευρά, θέλει να βοηθάει τους πάντες. Πανέξυπνος άνθρωπος με καλή καρδιά. Τι άλλο θέλετε; Και το μπάσκετ που παίζει είναι τρομερό».

Για τον ρόλο που θα έχει ο Δημήτρης Διαμαντίδης στην ομάδα, διευκρίνισε ότι η θέση του αφορά το αγωνιστικό σκέλος και όχι το επιχειρηματικό: «Ο ρόλος του Διαμαντίδη στην ομάδα αποτελεί απόφαση του προπονητή. Δεν θα βρίσκεται στο επιχειρηματικό κομμάτι. Θα αποτελεί μέρος ολόκληρης της οικογένειας που βρίσκεται στο παρκέ. Δεν γνωρίζω εάν θα κάθεται στον πάγκο. Δεν νομίζω ότι θα βρίσκεται εκεί, αλλά θα αποτελεί μέρος αυτού του αγωνιστικού συνόλου. Η σχέση μου με τον Δημήτρη; Βρίσκεται στον σύλλογο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συνήθως συμβαίνει να βρισκόμαστε στο ίδιο θέρετρο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Πάντοτε θα φάμε μαζί ένα βραδινό ή ένα μεσημεριανό και μπορεί να παίξουμε μερικές ρακέτες. Φυσικά, φοβάται πάντοτε να έρθει να παίξει μπάσκετ μαζί μου, επειδή γνωρίζει ότι θα χάσει (σ.σ. γέλια)».

Για τη σχέση του με τον Ομπράντοβιτς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή συνδέεται με τη σχέση που είχε ο Σέρβος με τον Παύλο Γιαννακόπουλο, ανέφερε: «Έχω μια προσωπική σχέση με τον Ζέλικο, η οποία είναι τέτοια ώστε η σχέση που είχε εκείνος με τον πατέρα μου να μην μπορεί να επηρεάσει τη σχέση που έχει μαζί μου. Η δική μας σχέση ήταν ήδη εξαιρετική. Αυτό που την επηρέασε και την έκανε ακόμη πιο δυνατή είναι εκείνο που σας ανέφερα προηγουμένως. Δεν τον ενδιέφερε πού θα διεξαγόταν το τουρνουά. Δεν τον ενδιέφερε πότε θα γινόταν ή οτιδήποτε άλλο. Θα ακύρωνε τα πάντα προκειμένου να έρθει στο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”. Αυτό είναι κάτι που θα σέβομαι μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω. Ο Ζέλικο βρίσκεται στην καρδιά μου. Βρισκόταν, βρίσκεται και θα βρίσκεται εκεί για πάντα».

Σχολιάζοντας παλαιότερη αναφορά του, ότι στο σπίτι του πατέρα του υπήρχαν περισσότερες φωτογραφίες του Ομπράντοβιτς από εκείνες του ίδιου, έδωσε τη δική του διευκρίνιση: «Εντάξει, σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο που ήταν αφιερωμένο στον Παναθηναϊκό μπορεί να ίσχυε. Εάν, όμως, μιλάμε για ολόκληρο το σπίτι, τότε υπερέβαλα. Δεν θα τον αγαπούσα και τόσο πολύ! (σ.σ. γέλια)».

Από τα ατυχήματα στο Μόντε Κάρλο μέχρι το εσώρουχο στον Ολυμπιακό

Η συζήτηση πέρασε και σε πιο προσωπικές ιστορίες, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μιλάει, μεταξύ άλλων, για τα δύο ατυχήματα που είχε στο Μόντε Κάρλο: «Η ταχύτητα είναι επικίνδυνη, όπως και οι στροφές στο Μόντε Κάρλο. Ευτυχώς δεν ζω εκεί. Δύο από τα τρακαρίσματα που είχαμε έγιναν ανάμεσα στο Μεντόν και το Μόντε Κάρλο. Ήμουν φουλ ερωτευμένος, είχα νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, οδηγούσα, φιλούσα εκείνη που καθόταν δίπλα μου και τελικά βρέθηκα εκτός δρόμου».

Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις αποφάσεις του, υπογράμμισε ότι δεν θεωρεί απαραίτητο να επιμένει σε μια επιλογή όταν αντιλαμβάνεται ότι ήταν λανθασμένη: «Γιατί πρέπει να επιμείνω σε μια λανθασμένη απόφαση; Προσπαθείς να ελιχθείς και είμαι ένας άνθρωπος που μπορεί εύκολα να το κάνει. Προσπαθώ να ακούω πολλές γνώμες, επειδή δεν γνωρίζω τα πάντα. Είμαι ένας άνθρωπος που πείθεται εύκολα».

Σχετικά με το εσώρουχο που είχε αφήσει στον πάγκο του Ολυμπιακού, σημείωσε ότι πρόκειται για μια πράξη που δεν θα επαναλάμβανε: «Ό,τι κι αν κάνουμε στη ζωή είναι αυτό που μας διαμορφώνει, αυτό από το οποίο είμαστε φτιαγμένοι. Παίρνουμε θετικές και αρνητικές αποφάσεις, κάνουμε σωστές επιλογές, κάνουμε λάθη. Οπότε δεν ξέρω αν πραγματικά μετανιώνω για πράγματα. Επιστρέφω σε αυτά και προσπαθώ να τα ξαναπαίξω στο μυαλό μου, για να δω τι θα μπορούσα να είχα κάνει διαφορετικά. Για παράδειγμα, είχα αφήσει κάτι στον πάγκο του Ολυμπιακού… Δεν θα το έκανα ξανά».

Σχετικά με την εικόνα που παρουσιάζει μέσα από το Instagram και κατά πόσο αυτή ανταποκρίνεται στην καθημερινότητά του, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν έχει λόγο να αποκρύπτει πλευρές του χαρακτήρα ή της ζωής του: «Νομίζω ότι μπορείς να απαντήσεις μόνος σου. Η ζωή μας δεν είναι Big Brother. Δεν ντρέπομαι για τίποτα από όσα δημοσιεύω. Δεν ντρέπομαι για τίποτα που βγαίνει προς τα έξω. Αυτός είμαι εγώ. Σου αρέσω; Υπέροχα. Δεν σου αρέσω, φίλε, οκ, σταμάτα να με ακολουθείς. Φαντάσου ότι οι άνθρωποι σε κρίνουν στον σημερινό κόσμο επειδή ακούς μουσική. Δηλαδή, πού πάμε αυτή τη στιγμή; Έχω δει ανθρώπους και αυτό είναι κάτι που είναι ένα μήνυμα σε κάποιον σήμερα, το οποίο διάβασα σε μια ιστορία. Δεν θα πω ποιον. Υπάρχουν άνθρωποι που δείχνουν με το δάχτυλο λέγοντας αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, και δεν σκέφτονται καν: “Μήπως είμαι εγώ αυτός που το κάνει αυτό πριν δείξω με το δάχτυλο κάποιον;”».

Ο Παύλος Γιαννακόπουλος, η οικογένεια και η παρακαταθήκη

Ιδιαίτερη θέση στη συνέντευξη είχαν οι αναφορές στον πατέρα του, Παύλο Γιαννακόπουλο. «Ο πατέρας μου βοηθούσε πολλούς, πολλούς ανθρώπους. Ήταν πάντα ένας ανοιχτόκαρδος άνθρωπος. Συνήθιζε να θυμάται τα ονόματα περίπου 600 ανθρώπων τότε που δούλευαν για εμάς. Σε ποιο σχολείο πήγαιναν τα παιδιά τους. Θυμόταν τα πάντα. Εγώ έχω φωτογραφική μνήμη με τους αριθμούς. Δεν ξεχνάω τους αριθμούς, ο πατέρας μου δεν ξεχνούσε ονόματα και πρόσωπα», είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Στο ερώτημα για το τι πιστεύει ότι θα του έλεγε σήμερα ο πατέρας του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στάθηκε περισσότερο στην προσωπική του πορεία και στη σχέση με τα παιδιά του: «Ελπίζω να είναι περήφανος. Ελπίζω να είναι περήφανος. Η εταιρεία από όταν έφυγε, έχει τριπλασιαστεί σε λίγα χρόνια. Στον Παναθηναϊκό όλοι γνωρίζουμε τα αποτελέσματα, αλλά θα προτιμούσα να είναι περήφανος για μένα ως πατέρα, όπως τα δύο παιδιά μου είναι πολύ, πολύ, πολύ περήφανα για τον πατέρα τους. Και όταν τους βλέπω να λένε σ’ αγαπώ, το εννοούν πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς τους. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι».

Μίλησε, επίσης, για όσα κληρονόμησε από τον πατέρα του και όσα θέλει να μεταφέρει στα δικά του παιδιά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εικόνα που έχει μείνει από εκείνον ως άνθρωπο.

«Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που πήρα από τον πατέρα μου. Ένα σημαντικό πράγμα είναι ένα πολύ καθαρό όνομα που ανοίγει κάθε είδους πόρτα. Μόλις μου είπες μια ιστορία. Πόσοι άνθρωποι έχουν την πολυτέλεια να έχουν έναν πατέρα όπου κυκλοφορούν τόσες πολλές ιστορίες για το πόσο καλός άνθρωπος ήταν, πώς βοήθησε τους ανθρώπους γύρω του. Πηγαίνω σε εστιατόρια ή σε μέρη και μου λένε, όχι επειδή είναι Παναθηναϊκοί, θα μπορούσαν να είναι Θύρα 7, αλλά μου λένε ότι ο μπαμπάς σου με βοήθησε εδώ ή ο μπαμπάς σου με βοήθησε εκεί. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε μηδενικά στην τράπεζα ή οποιαδήποτε κληρονομιά».

Στην ίδια λογική εντάσσει και τη λειτουργία του ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο δημιούργησε στη μνήμη του πατέρα του: «Είναι το ίδρυμα που έφτιαξα στο όνομα του πατέρα μου. Όπως σας είπα, ήταν ένα άτομο που βοηθούσε οποιονδήποτε. Οποιονδήποτε. Οποιονδήποτε. Οποιονδήποτε. Το κάνω λοιπόν κυρίως στη μνήμη του ονόματός του και όχι ως κάτι που δεν θα έκανα, ούτε καν για τον γιο μου. Δεν είναι κάτι για να το δείξω. Δεν είναι, δεν είναι μήνυμα σε κανέναν. Όλα τα πράγματα που έχει κάνει το ίδρυμα. Έχουν γίνει δημόσια γνωστά, τα περισσότερα. Αλλά δεν το κάνω αυτό για να στείλω μήνυμα σε κανέναν. Το κάνω αυτό απλώς στο όνομα του πατέρα μου».

Τέλος, περιέγραψε και τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζει να «επικοινωνεί» με τον πατέρα του, πηγαίνοντας στον τάφο του, ενώ συνέδεσε όσα πλέον καταλαβαίνει από τις συμβουλές του με όσα θέλει να μεταδώσει στον γιο του: «Πηγαίνω στο νεκροταφείο σχεδόν κάθε Παρασκευή και κάνουμε μια συζήτηση. Αυτό που θα του έλεγα είναι ότι: Όπως οι περισσότεροι πατέρες, είχε επίσης δίκιο σε πολλά, πολλά πράγματα. Αλλά θα έπρεπε επίσης να έχει κατά νου ότι δεν μπορούσα να τους καταλάβω σε εκείνη την ηλικία. Τώρα μπορώ να τον καταλάβω, και αυτό είναι ένα μήνυμα που θα ήθελα να περάσω στον γιο μου».

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