Έσβησε η φωτιά στο Κοκκινόχωμα Καβάλας

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Έσβησε η φωτιά στο Κοκκινόχωμα που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (10/8) σε χαμηλή βλάστηση.

Προηγήθηκε μεγάλη κινητοποίηση με εναέρια και επίγεια μέσα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ συνέδραμαν την προσπάθεια εθελοντές, κάτοικοι της περιοχής και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μάλιστα στους κατοίκους της περιοχής εστάλη μήνυμα του 112 για ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κοκκινόχωμα της Περιφερειακής Ενότητας #Καβάλας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2026

Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τους κατοίκους, η φωτιά έγινε αμέσως αντιληπτή από εθελοντές της Διασωστικής Ομάδας Καβάλας οι οποίοι πραγματοποιούσαν πυρασφάλεια σε σημείο από το οποίο υπήρχε οπτική επαφή με την περιοχή όπου ξέσπασε η φωτιά, ενημερώνοντας αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

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