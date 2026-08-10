Χιλιάδες επισκέπτες συρρέουν στην Ισπανία για να δουν την έκλειψη ηλίου

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Οι αρχές στην Ισπανία έχουν προειδοποιήσει για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κατευθύνονται στους λόφους και τις παραλίες για να δουν καλύτερα την ολική έκλειψη ηλίου της Τετάρτης.

«Η βλάστηση είναι εξαιρετικά ξηρή και η παραμικρή σπίθα ή απροσεξία θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφικές δασικές πυρκαγιές», δήλωσε η υπουργός Περιβάλλοντος, Σάρα Άαγκεσεν, σε επίσκεψη στη Νιέμπλα στο νότιο τμήμα της χώρας, την περιοχή της τελευταίας πυρκαγιάς στην Ισπανία.

Η ασταμάτητη ζέστη και οι σπάνιες βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες για πυρκαγιές που έχουν σημαδέψει εκτάσεις της Ισπανίας τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης μιας τεράστιας πυρκαγιάς δυτικά της πρωτεύουσας, Μαδρίτης.

Η αστυνομία εκτιμά ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο επιπλέον διαδρομές με αυτοκίνητο θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη και υπάρχουν φόβοι ότι ο όγκος της κυκλοφορίας θα μπορούσε να εμποδίσει την πρόσβαση για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης εάν ξεσπάσουν πυρκαγιές σε αγροτικές περιοχές. Η στάθμευση σε λωρίδες ασφαλείας ή κοντά σε ξηρή βλάστηση έχει απαγορευτεί, όπως και τα μπάρμπεκιου και τα πυροτεχνήματα.

Η Ισπανία είναι από τις καλύτερες τοποθεσίες στην Ευρώπη για να παρακολουθήσει κανείς την ολική έκλειψη ηλίου. Το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι αναμένει 460.000 τουρίστες από το εξωτερικό να την επισκεφθούν ειδικά για να δουν την έκλειψη.

Ως προληπτικό μέτρο, η περιοχή της Βαλένθια έκλεισε τα φυσικά πάρκα της και απαγόρευσε το περπάτημα σε αγροτικά μονοπάτια.

Τη Δευτέρα, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, AEMET, δήλωσε ότι ο Ιούλιος ήταν ο θερμότερος μήνας στην ηπειρωτική Ισπανία από το 1961 που ξεκίνησαν οι καταγραφές. Ο περασμένος μήνας ήταν επίσης ο τρίτος Ιούλιος που έχει καταγραφεί στην ηπειρωτική Ισπανία, με μόλις 4,3 χιλιοστά βροχής να πέφτουν, που αντιπροσωπεύει μόλις το 26% των συνηθισμένων βροχοπτώσεων για την εποχή του χρόνου.

Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο και ευθύνεται για μεγαλύτερη πιθανότητα πυρκαγιών και μεγαλύτερες καμένες περιοχές στη νότια Ευρώπη.

Τα νοσοκομεία βρίσκονται σε επιφυλακή για πιθανή οφθαλμική βλάβη σε άτομα που δεν φορούν τα προστατευτικά γυαλιά ηλίου που έχουν διανεμηθεί δωρεάν σε όλη τη χώρα πριν από την έκλειψη.

Οι άνθρωποι θα πρέπει να φορούν τα γυαλιά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την έκλειψη, δήλωσε ο Jesús Merayo Lloves, επικεφαλής του ερευνητικού ινστιτούτου οφθαλμολογίας Fernández-Vega, προειδοποιώντας ότι το να κοιτάς απευθείας τον ήλιο μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά.

Η ολική έκλειψη θα διασχίσει την Ισπανία και είναι καλύτερα ορατή σε μια ζώνη πλάτους περίπου 200 χιλιομέτρων από την A Coruña στον βορειοδυτικό Ατλαντικό έως τη Μαγιόρκα στη Μεσόγειο.

Τα καταλύματα σε μικρές πόλεις και χωριά στην πορεία της, καθώς και τα αυτοσχέδια παρατηρητήρια που έχουν στηθεί από ντόπιους λάτρεις, έχουν κλείσει εδώ και μήνες. Έχουν υπάρξει αναφορές για άτομα που προσφέρουν ανταλλαγές σπιτιών στην Ουάσινγκτον και αλλού στις ΗΠΑ για μια θέση σε χωριά στην Καστίλλη και Λεόν, μια από τις καλύτερες περιοχές για να παρακολουθήσει κανείς την έκλειψη.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA εγκατέστησε τέσσερα τηλεσκόπια υψηλής ισχύος δίπλα στην ρομανικού ρυθμού εκκλησία στο μικροσκοπικό χωριό Βιγιαλιμπάδο στη βορειοδυτική Ισπανία, όπου θα μεταδώσει ζωντανά την έκλειψη σε περισσότερους από 10 εκατομμύρια θεατές.

Η NASA επέλεξε το χωριό, το οποίο είχε εγκαταλειφθεί για δεκαετίες πριν αποκατασταθεί ως τουριστικός προορισμός, μετά από σχεδόν ένα χρόνο αναζήτησης του τέλειου σημείου για να παρακολουθήσει την έκλειψη.

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