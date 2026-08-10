Τραμπ: Τώρα απαιτώ εγώ αποζημίωση από το Ιράν για τους νεκρούς

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί αποζημίωση από το Ιράν για τους νεκρούς, απαντώντας με αυτό τον τρόπο στο αίτημα ιρανών αξιωματούχων να καταβληθούν αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι υποδομές της χώρας από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

Όπως αναφέρει, έχει δώσει εντολή στους διαπραγματευτές των ΗΠΑ να απαιτήσουν αποζημίωση από το Ιράν σε όλες τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από πληροφορίες που δημοσίευσε η Τεχεράνη, η οποία ζήτησε αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια της πεντάμηνης σύγκρουσης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι απαιτήσεις της Ουάσινγκτον θα πρέπει να καλύπτουν τους Αμερικανούς που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε προηγούμενες συγκρούσεις που συνδέονται με το Ιράν, καθώς και τα θύματα των καταστολών της ιρανικής κυβέρνησης.

«Βλέπω ότι οι εκπρόσωποι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ζητούν αποζημίωση για τις ζημιές που τους προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε μηνών στρατιωτικής σύγκρουσης (η οποία ξεκίνησε επειδή ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ), παρόλο που δεν αναφέρθηκε ποτέ σε καμία από τις διαπραγματεύσεις ή τις συναντήσεις μας! Αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, επειδή τώρα απαιτώ εξίσου αποζημίωση από το Ιράν, για όλους τους ανθρώπους που έχουν σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά με τις βόμβες στους δρόμους και σε πολλές συγκρούσεις, για τις οποίες είναι διάσημοι, όπως αρχικά ηγήθηκε ο στρατηγός Σουλεϊμανί, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών όσων σκοτώθηκαν στο USS Cole, και χιλιάδων άλλων που σκοτώθηκαν σε μάχες. Επιπλέον, θα πρέπει να καταβληθεί αποζημίωση στις οικογένειες των εκατοντάδων χιλιάδων αθώων διαδηλωτών που έχει σκοτώσει το Ιράν τα τελευταία 50 χρόνια, για να μην αναφέρουμε τους 52.000 που έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους πέντε μήνες. Έχω δώσει εντολή στους εκπροσώπους μου να το θέσουν αυτό σταθερά σε οποιεσδήποτε, και σε όλες, τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Διαβάστε επίσης:

Χιλιάδες επισκέπτες συρρέουν στην Ισπανία για να δουν την έκλειψη ηλίου

Κινεζικός πύραυλος εξερράγη 88 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του (Video)

Politico: Ένας νέος πολιτικός αντίπαλος αναγκάζει τη Μελόνι να επιστρέψει στις ακροδεξιές ρίζες της