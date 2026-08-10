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10.08.2026 21:02

Σκιάθος: Τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά από ρεύμα αέρα της τουρμπίνας αεροσκάφους

10.08.2026 21:02
skiathos aerodromio

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Σοβαρά τραυματίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Σκιάθο, μια 52χρονη τουρίστρια, υπήκοος Ιταλίας, όταν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροπλάνου κατά την απογείωσή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:15, με τη γυναίκα να υφίσταται σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η κινητοποίηση των υγειονομικών υπηρεσιών ήταν άμεση. Η 52χρονη μεταφέρθηκε στο Πολυϊατρείο Σκιάθου, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία για την εκτίμηση της κατάστασής της και της έκτασης των τραυμάτων.

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η επείγουσα αεροδιακομιδή της, λίγο μετά τις 18:00, στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού, με ιδιαίτερη έμφαση στο πώς η 52χρονη βρέθηκε εκτεθειμένη στο ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσε το αεροσκάφος κατά την απογείωσή του.

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