Καιρός: Οι άνεμοι επιμένουν, ο υδράργυρος πέφτει – Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως τον Δεκαπενταύγουστο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ισχυροί άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν και την Τρίτη, 11/8, παρά τη μικρή υποχώρηση της έντασής τους, με τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί σταδιακά προς χαμηλότερα επίπεδα τις επόμενες ημέρες, με τις συνθήκες να γίνονται πιο δροσερές έως και τον Δεκαπενταύγουστο.

Παραμένουν οι ισχυρές ριπές

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος του Star Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η μικρή υποχώρηση της έντασης των ανέμων την Τρίτη δεν συνεπάγεται μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς.

«Παρότι την Τρίτη οι βόρειοι άνεμοι παρουσιάζουν μια μικρή υποχώρηση, στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να πνέουν ισχυροί, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η εξασθένηση αυτή, όμως, δεν σημαίνει ότι υποχωρεί αντίστοιχα και ο κίνδυνος.

Οι ριπές του ανέμου θα παραμείνουν ιδιαίτερα ενισχυμένες, κυρίως σε περιοχές όπου η μορφολογία του εδάφους επιταχύνει τη ροή.

Ενδεικτικά, το ICON-EU δίνει μέγιστες ριπές έως περίπου 115 km/h στο Στενό του Καφηρέα, κοντά στα 96 km/h στην Τήνο, 94 km/h στην Αττική και περίπου 82 km/h στην Εύβοια.

Αυτό είναι και το στοιχείο που χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή: Άλλο η μέση ένταση του ανέμου και άλλο οι στιγμιαίες, πολύ ισχυρές ριπές, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν απότομη και απρόβλεπτη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς, να αλλάξουν γρήγορα την κατεύθυνσή της και να δυσκολέψουν σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης.

Γι’ αυτό και, παρά τη μικρή υποχώρηση της μέσης έντασης των ανέμων, πολλές περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας παραμένουν σε πορτοκαλί επίπεδο, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε Αττική, Εύβοια, ανατολική Στερεά, τμήματα της Πελοποννήσου και αρκετά νησιά του Αιγαίου.

Το βασικό μήνυμα λοιπόν για την Τρίτη είναι σαφές: Οι άνεμοι εξασθενούν λίγο, ο κίνδυνος όμως όχι στον ίδιο βαθμό. Οι ισχυρές ριπές διατηρούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για την πυροπροστασία».

Παρότι την Τρίτη οι βόρειοι άνεμοι παρουσιάζουν μια μικρή υποχώρηση, στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να πνέουν ισχυροί, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η εξασθένηση αυτή, όμως, δεν σημαίνει ότι υποχωρεί αντίστοιχα και ο κίνδυνος.

Οι ριπές του ανέμου θα παραμείνουν ιδιαίτερα… pic.twitter.com/bvwIFzizrK — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 10, 2026

Οι εκτιμήσεις για την ένταση των ανέμων τις επόμενες ημέρες δείχνουν, πάντως, νέα επιδείνωση πριν από τον Δεκαπενταύγουστο.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Όλγα Παπαβούγλη, μιλώντας στα Παραπολιτικά FM 90,1, ανέφερε ότι την Τρίτη αναμένεται μικρή υποχώρηση στην ένταση των ανέμων, οι οποίοι όμως θα παραμείνουν ισχυροί σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος -Αττική, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες, ανατολική Πελοπόννησο και δυτικά τμήματα Κρήτης- με τιμές έως 7 μποφόρ.

Η ίδια προειδοποίησε για νέα ενίσχυση την Τετάρτη, όταν οι άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ στο στενό του Καφηρέα (Κάβο Ντόρο). Ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση προβλέπεται για την Παρασκευή, με την ένταση να πιθανολογείται ότι θα αγγίξει τα 9 μποφόρ και το ενδεχόμενο απαγορευτικού απόπλου σε ορισμένες περιοχές να βρίσκεται στο τραπέζι.

Πτώση της θερμοκρασίας τον Δεκαπενταύγουστο

Την ίδια ώρα, όπως σημείωσε η Όλγα Παπαβούγλη, ο υδράργυρος θα αρχίσει να υποχωρεί, οδηγώντας σε «έναν αρκετά δροσερό Δεκαπενταύγουστο».

Για τον καιρό ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δίνουν σε γενικές γραμμές καλές συνθήκες για τους περισσότερους εκδρομείς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να επιστρέψουν άμεσα, καθώς οι ενισχυμένοι βοριάδες θα συμβάλουν σε αισθητή πτώση του υδραργύρου. Στα πεδινά η θερμοκρασία υπολογίζεται γύρω στους 31°C, ενώ στα νησιά και στις ορεινές περιοχές θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, περίπου στους 26–27°C.

Ο Σάκης Αρναούτογλου συνέστησε, μάλιστα, σε όσους βρεθούν στην κεντρική, βόρεια και ανατολική Ελλάδα τον Δεκαπενταύγουστο να έχουν μαζί τους ένα ελαφρύ πανωφόρι ή λεπτό μπουφάν, καθώς οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά δροσερές.

Παρά τη γενικά καλή εικόνα του καιρού, δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές ή τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της βορειοδυτικής Ελλάδας. Τα φαινόμενα ενδέχεται να εκδηλωθούν σε τμήματα της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και πιθανώς της Δυτικής Πελοποννήσου, χωρίς να έχουν μεγάλη διάρκεια.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στο Κοκκινόχωμα Καβάλας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, 112 για ετοιμότητα

Μήλος: 33χρονος παγιδεύτηκε σε βράχο ύψους 20 μέτρων – Εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης

Σέρρες: Προσωρινά κρατούμενοι ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του











