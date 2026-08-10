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10.08.2026 18:19

Σέρρες: Προσωρινά κρατούμενοι ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

10.08.2026 18:19
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φωτογραφία αρχείου

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Την προσωρινή κράτηση του αδελφού και του ανιψιού του 66χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Ίβηρα Σερρών, αποφάσισε σήμερα το μεσημέρι ο Εισαγγελέας.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα, μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος τους ο 66χρονος το περασμένο Σάββατο, 8 Αυγούστου, για ενδοοικογενειακή βία.

Οι δύο συγγενείς προσήχθησαν από τις Αρχές και ανακρίθηκαν χθες, Κυριακή.

Σήμερα οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε την παράταση της κράτησή τους, έως ότου ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση και προκύψουν τα αποτελέσματά της. Ο 66χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην κατοικία του στα Ίβηρα Σερρών, με τις Αρχές να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του.

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