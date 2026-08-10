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10.08.2026 20:43

Η Γουίτνεϊ Χιούστον απέκτησε τη δική της Barbie – Με έμπνευση από το βιντεοκλίπ «I Wanna Dance With Somebody» (Photos)

10.08.2026 20:43
whitney-houston

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Η Γουίτνεϊ Χιούστον απέκτησε τη δική της Barbie, με τη Mattel να τιμά με αυτόν τον τρόπο τη σπουδαία καριέρα και την παρακαταθήκη της εμβληματικής τραγουδίστριας. Η κούκλα, εμπνευσμένη από την εμφάνισή της στο βιντεοκλίπ του «I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)», κυκλοφόρησε στις 9 Αυγούστου, ημέρα κατά την οποία η Χιούστον θα συμπλήρωνε τα 63 χρόνια της.

Όπως ανέφερε η εταιρεία, η κυκλοφορία της εν λόγω κούκλας αποτελεί φόρο τιμής στην «καριέρα που έσπασε κάθε ρεκόρ, την κληρονομιά και τη διαχρονική μουσική της σταρ, που ενέπνευσε γενιές καλλιτεχνών και συνεχίζει να αγγίζει τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο».

Η νέα Barbie έχει σχεδιαστεί με βάση την εικόνα της Χιούστον στο βιντεοκλίπ του «I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)». Το χτένισμα, τα ρούχα, αλλά και τα αξεσουάρ της παραπέμπουν στην εμφάνιση που είχε η τραγουδίστρια στο δημοφιλές κλιπ.

Η Πατ Χιούστον, που υπήρξε στενή συνεργάτιδα της Γουίτνεϊ Χιούστον και κουνιάδα της, χαρακτήρισε από την πλευρά της την κυκλοφορία της εν λόγω Barbie ιδιαίτερα σημαντική, σημειώνοντας ότι η νέα κούκλα «κάνει ένα από τα όνειρα της Γουίτνεϊ πραγματικότητα. Είθε αυτή η κούκλα να υπενθυμίζει σε κάθε παιδί και σε κάθε συλλέκτη ότι τα όνειρα δεν έχουν όρια, η αριστεία αφήνει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα και η αληθινή μεγαλοσύνη δεν περνάει ποτέ από τη μόδα».

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