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10.08.2026 16:13

Σεισμός 7,4 βαθμών στις ακτές του Ειρηνικού συγκλόνισε την Κολομβία – Αναφορές για τραυματίες και σημαντικές ζημιές σε κτίρια (Video)

10.08.2026 16:13
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Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε σήμερα την Κολομβία ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Σημαντικές ζημιές αναφέρθηκαν σε κτίρια στη Μανισάλες της Κολομβίας, μετά τον ισχυρό σεισμό που «χτύπησε» κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ.

«Μόλις βιώσαμε έναν ισχυρό σεισμό στην περιφέρεια Τσόκο. Ανησυχούμε για μετασεισμούς. Αν και το επίκεντρο ήταν κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, υπάρχουν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα, Κιμπντό. Ήδη διενεργούμε εκτίμηση των ζημιών και θα εκδώσουμε σύντομα την πρώτη επίσημη έκθεση», δήλωσε η κυβερνήτης Νούμπια Καρολίνα Κόρντομπα-Κούρι στο X.

Νωρίτερα το EMSC είχε δώσει μέτρηση του σεισμού σε 6,8 βαθμούς.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 115 χλμ., σύμφωνα με την πηγή.

Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας έδωσε την μέτρηση του σεισμού σε 6,7 βαθμούς, τονίζοντας ότι το επίκεντρο ήταν στην επαρχία Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού.

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters δήλωσε ο σεισμός που σημειώθηκε σήμερα πρωινή ώρα συγκλόνισε την πρωτεύουσα Μπογκοτά. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

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