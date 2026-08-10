Σεισμός 7,4 βαθμών στις ακτές του Ειρηνικού συγκλόνισε την Κολομβία – Αναφορές για τραυματίες και σημαντικές ζημιές σε κτίρια (Video)

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε σήμερα την Κολομβία ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Σημαντικές ζημιές αναφέρθηκαν σε κτίρια στη Μανισάλες της Κολομβίας, μετά τον ισχυρό σεισμό που «χτύπησε» κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ.

«Μόλις βιώσαμε έναν ισχυρό σεισμό στην περιφέρεια Τσόκο. Ανησυχούμε για μετασεισμούς. Αν και το επίκεντρο ήταν κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, υπάρχουν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα, Κιμπντό. Ήδη διενεργούμε εκτίμηση των ζημιών και θα εκδώσουμε σύντομα την πρώτη επίσημη έκθεση», δήλωσε η κυβερνήτης Νούμπια Καρολίνα Κόρντομπα-Κούρι στο X.

Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer… https://t.co/tqfFPcdVx7 — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) August 10, 2026

WATCH: Panicked residents run for safety as buildings shake and debris falls in Cali, Colombia, following the powerful 7.4M earthquake near San José del Palmar. https://t.co/kC49FaahOZ — Scope Report (@ScopeReportLive) August 10, 2026

Νωρίτερα το EMSC είχε δώσει μέτρηση του σεισμού σε 6,8 βαθμούς.

BREAKING: A 7.4 magnitude earthquake has struck the San José del Palma region of Colombia, with the mayor of Choco stating that, "there are injuries and severe damage to buildings, and we are concerned about aftershocks" pic.twitter.com/ZkZaOtunM9 — StrandenOSINT (@StrandenOSINT) August 10, 2026

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 115 χλμ., σύμφωνα με την πηγή.

#Atencion | El Servicio Geológico actualizó la información del fuerte sismo registrado esta mañana en Colombia. La magnitud pasó de un reporte preliminar de 6.4 a 7.4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 96 kilómetros.



El movimiento se sintió en… pic.twitter.com/680cWhUBP4 August 10, 2026

Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας έδωσε την μέτρηση του σεισμού σε 6,7 βαθμούς, τονίζοντας ότι το επίκεντρο ήταν στην επαρχία Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού.

WATCH: Building partially collapses in Cali, Colombia, after a powerful 7.4M earthquake (terremoto) strikes near San José del Palmar. pic.twitter.com/RgFojiw8hi — Scope Report (@ScopeReport_) August 10, 2026

🚨 URGENTE: FUERTE TERREMOTO sacude Bogotá COLOMBIA duró unos dos minutos la gente salió a las calles de manera preventiva. 🇨🇴 pic.twitter.com/MqfpsFYMJS August 10, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters δήλωσε ο σεισμός που σημειώθηκε σήμερα πρωινή ώρα συγκλόνισε την πρωτεύουσα Μπογκοτά. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

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