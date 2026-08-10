Χανιά: Έκλεψαν 860 κιλά ψάρια από τις ιχθυοκαλλιέργειες στην Σούδα – Η πλωτή καταδίωξη και οι περιπετειώδεις συλλήψεις (photos)

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Δυο νεαροί, 27 και 33 ετών, συνελήφθησαν τα ξημερώματα στη Σούδα, εν πλω, την ώρα που έκλεβαν εκτρεφόμενα ψάρια από τις ιχθυοκαλλιέργειες του ΕΛΚΕΘΕ, στο Καλάμι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του zarpanews.gr, συνολικά κατασχέθηκαν 210 κιλά ψάρια, τα οποία έχουν καταψυχθεί και θα διατεθούν άμεσα σε ιδρύματα και συσσίτια ενώ από τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο νεαροί κατηγορούνται για τρία περιστατικά κλοπής 860 κιλών συνολικά!

Η σύλληψη των δραστών ήταν εντυπωσιακή, καθώς κατά την προσέγγιση του Λιμενικού απομακρύνθηκαν με το μηχανοκίνητο σκάφος, ενώ στη συνέχεια ο ένας, επιχείρησε να διαφύγει κολυμπώντας.

Πάντως, οι έρευνες συνεχίζονται ως προς την διάθεση των συγκεκριμένων αλιευμάτων.

Η ανακοίνωση:

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 33 και 27 ετών, προέβησαν σήμερα το πρωί, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, για παράβαση των διατάξεων περί διακεκριμένης κλοπής από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ενώ ο 27χρονος κατηγορείται επιπλέον για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ενημερώθηκε από υπάλληλο του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) ότι δύο άτομα, τα οποία είχαν προσεγγίσει με δύο σκάφη τους ιχθυοκλωβούς του ΕΛΚΕΘΕ στον κόλπο της Σούδας, αφαιρούσαν ψάρια με τη χρήση διχτυών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας, το ΠΠΛΣ-414 με το βοηθητικό του σκάφος, το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών και η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων. Κατά την προσέγγιση του σκάφους του Λιμενικού, οι δράστες απομακρύνθηκαν με το μηχανοκίνητο σκάφος, εγκαταλείποντας στον χώρο των εγκαταστάσεων δεύτερο βοηθητικό σκάφος χωρίς μηχανή. Εντός αυτού βρέθηκαν χρησιμοποιημένα και βρεγμένα δίχτυα με ψάρια και δύο σακούλες με πάγο, ενώ δίχτυα με ψάρια εντοπίστηκαν και εντός ιχθυοκλωβού.

Κατόπιν συντονισμένων αναζητήσεων, οι δύο ημεδαποί εντοπίστηκαν στο λιμανάκι της Αλμυρίδας, ενώ επιχειρούσαν να ανελκύσουν το μηχανοκίνητο σκάφος. Κατά την επέμβαση των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο 33χρονος βούτηξε στη θάλασσα επιχειρώντας να διαφύγει, ωστόσο στη συνέχεια παραδόθηκε και συνελήφθη, ενώ ο 27χρονος συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν στην παραλία του Αγίου Ιωάννη δύο ακόμη οχήματα, καθώς και τρέιλερ μεταφοράς σκάφους. Εντός του οχήματος του 27χρονου βρέθηκαν τρεις τρίφτες με πιθανολογούμενα υπολείμματα φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης, οι οποίοι πρόκειται να αποσταλούν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακή εξέταση.

Από την επισκόπηση και αντιπαραβολή του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ότι τα κατασχεθέντα σκάφη είχαν χρησιμοποιηθεί και σε δύο προηγούμενες κλοπές αλιευμάτων από τις ίδιες εγκαταστάσεις, κατά τις οποίες είχαν αφαιρεθεί ψάρια, κάμερες καταγραφής και συναφής εξοπλισμός.

Τα τρία διερευνώμενα περιστατικά αφορούν συνολικά προσδιορισμένη ποσότητα τουλάχιστον οκτακοσίων εξήντα (860) κιλών ψαριών. Η συνολική ενδεικτική αξία των γνωστών κλοπιμαίων υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (10.600 €), χωρίς να συνυπολογίζονται επιπλέον απροσδιόριστη ποσότητα ψαριών και οι λοιπές ζημιές στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ.

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