Μειώνεται η στήριξη στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ – Η διαφθορά το μεγαλύτερο εμπόδιο, στο μικροσκόπιο ανεξαρτησία Δικαιοσύνης και κράτος δικαίου

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Αξιωματούχοι των Βρυξελλών εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στον στόχο του Κιέβου για ένταξη έως το 2027. Στο τραπέζι η «σταδιακή ενσωμάτωση» των υποψήφιων χωρών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ταχεία ένταξη της Ουκρανίας, με το υψηλό επίπεδο διαφθοράς στη χώρα να παραμένει ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην πορεία της προς την πλήρη ένταξη, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Παρά το γεγονός ότι η ρωσική εισβολή έδωσε νέα ώθηση στη διεύρυνση της ΕΕ, αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες εκτιμούν ότι το Κίεβο θα πρέπει να προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις προτού μπορέσει να γίνει πλήρες μέλος της Ένωσης.

Οι ανησυχίες για τη διαφθορά

Σύμφωνα με τους Financial Times, αξιωματούχοι της ΕΕ παραδέχονται ότι, χωρίς τη μεγάλης κλίμακας ρωσική εισβολή, η Ουκρανία πιθανότατα δεν θα είχε λάβει επίσημο καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκονται η διαφθορά, η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και η εφαρμογή του κράτους δικαίου.

«Δεν μπορείς να εντάξεις στην ΕΕ μια χώρα 40 εκατομμυρίων ανθρώπων που βρίσκεται στην 104η θέση παγκοσμίως όσον αφορά τη διαφθορά. Θα γελοιοποιούσε ολόκληρο το εγχείρημα», δήλωσε ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ στους Financial Times.

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες αναγνωρίζουν ότι η εγκατάλειψη της Ουκρανίας δεν αποτελεί επιλογή. Ωστόσο, ο στόχος που έχει θέσει το Κίεβο για ένταξη στην ΕΕ έως το 2027 αντιμετωπίζεται περισσότερο ως «κραυγή για βοήθεια» από την ουκρανική κυβέρνηση παρά ως ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.

Από οικονομικό εγχείρημα σε ζήτημα ασφάλειας

Η ρωσική εισβολή έχει αλλάξει σημαντικά και τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ αντιμετωπίζει τη διεύρυνση. Ενώ στο παρελθόν η διαδικασία είχε κυρίως οικονομικό και πολιτικό χαρακτήρα, πλέον συνδέεται ολοένα περισσότερο με την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Τα κράτη-μέλη βλέπουν στην Ουκρανία έναν ισχυρό και εμπειροπόλεμο στρατό, τον οποίο θα μπορούσαν να έχουν στο πλευρό τους σε ένα νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον ασφάλειας.

Ωστόσο, η Ουκρανία δεν αποτελεί τον μοναδικό λόγο για τον οποίο η διεύρυνση της ΕΕ έχει καθυστερήσει. Η ίδια η Ένωση δεν έχει ακόμη προετοιμαστεί πλήρως για την υποδοχή νέων κρατών-μελών.

Η γαλλογερμανική πρόταση για «σταδιακή ενσωμάτωση»

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, Γαλλία και Γερμανία προωθούν ένα μοντέλο «σταδιακής ενσωμάτωσης».

Με βάση την πρόταση, οι υποψήφιες χώρες δεν θα χρειάζεται να περιμένουν μέχρι την πλήρη ένταξή τους για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένα από τα οφέλη της ΕΕ. Αντίθετα, θα εντάσσονται σταδιακά στην ενιαία αγορά και σε βασικά ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς θα προχωρούν στην εφαρμογή των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων.

Πού βρίσκεται η διαδικασία διεύρυνσης

Η διεύρυνση της ΕΕ είχε ουσιαστικά παγώσει για περίπου μία δεκαετία μετά την ένταξη της Κροατίας το 2013. Η διαδικασία απέκτησε νέα δυναμική μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Πέρα από την Ουκρανία και τη Μολδαβία, αρκετές χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, μεταξύ των οποίων το Μαυροβούνιο και η Αλβανία, αναμένουν επίσης να ενταχθούν στην Ένωση.

Το Μαυροβούνιο έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο στην εκπλήρωση των απαιτήσεων των Βρυξελλών και θεωρείται ο επικρατέστερος υποψήφιος για να ολοκληρώσει την τεχνική φάση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στο προσεχές διάστημα.

Μειώνεται η ευρωπαϊκή στήριξη στην ένταξη της Ουκρανίας

Παρά τις προσπάθειες του Κιέβου να επιταχύνει την ευρωπαϊκή του πορεία, η διαδικασία παραμένει σύνθετη και επηρεάζεται σημαντικά από τις πολιτικές ισορροπίες στο εσωτερικό της ΕΕ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, σχεδόν οι μισοί πολίτες της ΕΕ τάσσονται υπέρ της ένταξης της Ουκρανίας στην Ένωση.

Ωστόσο, η στήριξη έχει υποχωρήσει σε χώρες όπως η Πολωνία, η Γερμανία και η Γαλλία, οι οποίες στο παρελθόν βρίσκονταν μεταξύ των ισχυρότερων υποστηρικτών του Κιέβου.

Ιδιαίτερα στην Πολωνία, σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες δηλώνουν αντίθετοι στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει θέσει τρεις βασικές προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, μεταξύ των οποίων και η ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της ενόψει του χειμώνα.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, οι προσδοκίες του Κιέβου για ταχεία ένταξη εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται με επιφυλακτικότητα στις Βρυξέλλες, καθώς η ΕΕ καλείται πρώτα να αντιμετωπίσει τις δικές της εσωτερικές προκλήσεις.

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