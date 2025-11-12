Βουτηγμένη στη διαφθορά η Ουκρανία, με την πλάτη στον τοίχο ο Ζελένσκι – Μίζες με το τσουβάλι για τους ανθρώπους του προέδρου

Η Ουκρανία συνεχίζει να συγκλονίζεται από το πιο καταστροφικό σκάνδαλο διαφθοράς της προεδρίας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς αποκάλυψαν τη Δευτέρα ότι ορισμένοι από τους στενούς συνεργάτες του Ζελένσκι φέρονται να εμπλέκονταν σε σχέδιο κλοπής περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων από τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας.

Το σκάνδαλο ξέσπασε καθώς οι Ουκρανοί υφίστανται διακοπές ρεύματος που προκλήθηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς. Το κράτος δήλωσε ότι είχε δαπανήσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των ενεργειακών υποδομών από drones και πυραύλους.

«Οποιαδήποτε αποτελεσματική δράση κατά της διαφθοράς είναι απολύτως απαραίτητη», δήλωσε ο Ζελένσκι τη Δευτέρα το βράδυ. «Το αναπόφευκτο της τιμωρίας είναι απαραίτητο».

Ποιος ξεσκέπασε την υπόθεση;

Οι κρατικές αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας – το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας, ή NABU, και η Ειδική Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ή SAP – εξάρθρωσαν μια φερόμενη εγκληματική οργάνωση που αποτελούνταν από νυν και πρώην αξιωματούχους ενέργειας, έναν γνωστό επιχειρηματία, υπουργούς της κυβέρνησης και έναν πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης.

Η έρευνα, η οποία διήρκεσε 15 μήνες και ονομάστηκε «Επιχείρηση Μίδας», περιελάμβανε 1.000 ώρες τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και είχε ως αποτέλεσμα την κατάσχεση τσαντών με μετρητά.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι πέντε από τους επτά φερόμενους ως συμμετέχοντες στο σχέδιο έχουν συλληφθεί. Η ομάδα κατηγορείται για χειραγώγηση συμβάσεων στην Energoatom, την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας, για να αποσπάσει μίζες αξίας 10-15% της συμβατικής αξίας. Οι ερευνητές λένε ότι το δίκτυο ξέπλυνε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια μέσω ενός μυστικού γραφείου με έδρα το Κίεβο.

Ποιος εμπλέκεται;

Τις τελευταίες ημέρες, αποκαλύφθηκαν στο κοινό ορισμένα ονόματα υπόπτων υψηλού προφίλ κατά τη διάρκεια διαδικτυακών δικαστικών συνεδριάσεων.

Ο επιχειρηματίας Τιμούρ Μίντιτς, στενός σύμμαχος του Ζελένσκι, ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον όνομα στο στόχαστρο των εισαγγελέων.

Ο πιο εξέχων είναι ο νυν υπουργός Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τη θέση του το πρωί της Τετάρτης. Ήταν υπουργός Ενέργειας μέχρι τον Ιούλιο, πριν ο Ζελένσκι ανασχηματίσει την κυβέρνησή του.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Γκαλουστσένκο βοήθησε τον Μίντιτς στα σχέδιά του για ξέπλυμα χρήματος και επηρεάστηκε από τον επιχειρηματία. Αν και δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, οι κατηγορίες προκάλεσαν την αποπομπή του. Ο Γκαλουστσένκο δήλωσε ότι αποδέχεται την αποπομπή, αλλά πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο εάν χρειαστεί.

Ο Ολεξί Τσερνίσοφ, πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας και στενός σύμμαχος του Ζελένσκι, αναγνωρίστηκε σε ηχογραφήσεις της NABU με το κωδικό όνομα «Τσε Γκεβάρα». Η NABU τον κατηγόρησε για παράνομο πλουτισμό, ισχυριζόμενη ότι έλαβε περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια και σχεδόν 100.000 ευρώ μέσω του δικτύου ξεπλύματος χρήματος.

Ο Τσερνίσοφ, ο οποίος βρίσκεται υπό έρευνα για ξεχωριστή υπόθεση διαφθοράς από το καλοκαίρι, έχει μείνει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τη δημοσιότητα μετά την ανάκλησή του από ένα επαγγελματικό ταξίδι στο εξωτερικό νωρίτερα φέτος για να ανακριθεί.

Ένας άλλος κορυφαίος αξιωματούχος που κατονομάστηκε ήταν ο Ιχόρ Μιρόνιουκ, πρώην σύμβουλος του Γκαλουστσένκο και πρώην αναπληρωτής επικεφαλής του Κρατικού Ταμείου Περιουσίας. Ο δικηγόρος του Μιρόνιουκ χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες ότι ο πελάτης του πλουτίζει παράνομα και είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης.

Ο Ντμίτρο Μπάσοφ, πρώην επικεφαλής του τμήματος ασφαλείας της Energoatom και ο οποίος αναφέρεται ως «Τένορ» στις κασέτες, κατονομάστηκε επίσης. Ο δικηγόρος του Μπάσοφ δήλωσε ότι ο πελάτης του δεν προκάλεσε καμία οικονομική ζημία στο κράτος και ότι οι ερευνητές δεν έχουν καμία κατηγορία. Ο Μπάσοφ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια δικαστικής συνεδρίασης την Τετάρτη.

Υπάρχει μόνο μία έρευνα;

Η NABU και η SAP έχουν στην πραγματικότητα τουλάχιστον δύο μεγάλες έρευνες σε εξέλιξη.

Η νέα, όπως σημειώθηκε παραπάνω, επικεντρώνεται στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας, Energoatom.

Υπάρχει όμως και μια άλλη έρευνα σε εξέλιξη για φερόμενη διαφθορά που αφορά διογκωμένες συμβάσεις στρατιωτικών προμηθειών, και αναμένονται περισσότερες επιδρομές της NABU στο υπουργείο Άμυνας τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Ρουστέμ Ούμεροφ, πρώην υπουργός Άμυνας και νυν γραμματέας του Συμβουλίου Κρατικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, πιέστηκε να συμφωνήσει να αγοράσει φθηνά κινεζικά αλεξίσφαιρα γιλέκα σε διογκωμένες τιμές σε μια άλλη υπόθεση που διερευνήθηκε από την NABU. Το κράτος δεν πλήρωσε για τα γιλέκα μετά από κακή απόδοση σε στρατιωτικές δοκιμές. Ο Ούμεροφ δεν έχει κατηγορηθεί και δήλωσε ότι είναι αθώος.

Ο Ουμέροφ παραδέχτηκε σε μια ανάρτηση στο Facebook ότι συναντήθηκε με τον Μίντιτς για να συζητήσουν τη σύμβαση για την αλεξίσφαιρη θωράκιση, αλλά τερματίστηκε λόγω της μη συμμόρφωσης του προϊόντος με τις απαιτήσεις, δεν παραδόθηκαν ποτέ είδη και αρνήθηκε οποιαδήποτε πίεση.

«Οποιεσδήποτε προσπάθειες σύνδεσης της εργασίας μου στο υπουργείο Άμυνας με την “επιρροή” ορισμένων ατόμων είναι αβάσιμες», πρόσθεσε ο Ουμέροφ.

Σύμφωνα με την NABU, ο φερόμενος ως επικεφαλής στο φερόμενο σχέδιο μίζες στον ενεργειακό τομέα είναι ο Μίντιτς, συνιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής ταινιών Kvartal 95 του προέδρου Ζελένσκι.

Από τότε που ο Ζελένσκι εξελέγη πρόεδρος το 2019, ο Μίντιτς έχει αναπτύξει οικονομικά συμφέροντα σε διάφορους κλάδους.

Ο 46χρονος κατάγεται από την πόλη Ντνίπρο και ήταν πρώην επιχειρηματικός εταίρος του Ουκρανού ολιγάρχη Ίχορ Κολομόισκι, ο οποίος βοήθησε στη χρηματοδότηση της επιτυχημένης προεδρικής προεκλογικής εκστρατείας του Ζελένσκι.

Ο Μίντιτς σύστησε τον Ζελένσι στον ολιγάρχη, ο οποίος βρίσκεται τώρα στη φυλακή στο Κίεβο περιμένοντας δίκη για κατηγορίες υπεξαίρεσης και απάτης, αφού συνελήφθη από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας το 2023.

Σύμφωνα με την NABU, ο Μίντιτς έλαβε πληροφόρηση για επικείμενη έρευνα και διέφυγε στο Ισραήλ πριν κατηγορηθεί στην υπόθεση ενέργειας. Η υπηρεσία ερευνά τώρα ποιος μπορεί να τον ειδοποίησε.

Ο Ζελένσκι απο την πλευρά του, χαιρέτισε τις τελευταίες έρευνες αυτή την εβδομάδα, λέγοντας στην τακτική νυχτερινή του ομιλία προς το έθνος ότι η δράση κατά της διαφθοράς είναι καλή.

Το καλοκαίρι, το γραφείο του Ζελένσκι και το κοινοβούλιο στο Κίεβο προσπάθησαν να αφαιρέσουν την ανεξαρτησία της NABU και της SAP και να τις θέσουν υπό την εποπτεία του γενικού εισαγγελέα της Ουκρανίας, ενός πολιτικά διορισμένου στελέχους.

Η κίνηση, η οποία συνέπεσε με ενδείξεις ότι οι εποπτικές αρχές ερευνούσαν άτομα από το εσωτερικό της προεδρίας, προκάλεσε τις πρώτες μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας το 2022.

Καθώς η ΕΕ παρότρυνε τον Ζελένσκι να αναθεωρήσει, εκείνος άλλαξε πορεία.

Στην παρούσα υπόθεση, ο Ζελένσκι ζήτησε μέγιστη διαφάνεια στον ενεργειακό τομέα και δήλωσε ότι υποστηρίζει πλήρως κάθε έρευνα. Επίσης, την Τετάρτη ζήτησε την παραίτηση των νυν υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης, που εμφανίζονται στις ηχογραφήσεις της NABU.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι σχεδιάζει να επιβάλει κυρώσεις εναντίον «δύο επιχειρηματιών» που εμφανίζονται στην έρευνα της NABU, αν και δεν κατονόμασε τον Μίντιτς.

«Είναι εξαιρετικά δύσκολο για όλους στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Περνάμε διακοπές ρεύματος, ρωσικές επιθέσεις, απώλειες. Είναι απολύτως αφύσικο το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια σχέδια στον ενεργειακό τομέα… Τώρα όλοι πρέπει να προστατεύσουμε την Ουκρανία», ανέφερε σε δήλωσή του προς το έθνος.

