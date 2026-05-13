search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 09:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.05.2026 07:22

Αμετανόητος ο Τραμπ για τη Βενεζουέλα: Δημοσίευσε χάρτη που την παρουσιάζει ως την «51 πολιτεία» των ΗΠΑ

13.05.2026 07:22
trump new

Την επιθυμία του να προσαρτήσει τη Βενεζουέλα στις ΗΠΑ εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από τον λογαριασμό του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε έναν χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα με τα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ και λεζάντα «51η πολιτεία», μια ημέρα αφού η υπηρεσιακή ομόλογός του στο Καράκας Ντέλσι Ροδρίγκες τόνισε πως η χώρα της «ουδέποτε θα εξέταζε» το να μετατραπεί σε μέρος της αμερικανικής επικράτειας.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, Ντόναλντ Τραμπ, καυχιέται συχνά πως έχει τον πλήρη έλεγχο της Βενεζουέλας, μετά την αιματηρή αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα να αιχμαλωτιστεί ο πρώην πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο την 3η Ιανουαρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που έχει πει επανειλημμένα ότι θα ήθελε ο Καναδάς να γίνει «η 51η πολιτεία» των ΗΠΑ, πλέον στρέφει τις βλέψεις του στη Βενεζουέλα.

Τον Μάρτιο, με αφορμή αγώνα μπέιζμπολ, αναφέρθηκε στην πιθανότητα. «Γίνονται ωραία πράγματα στη Βενεζουέλα τώρα τελευταία (…) 51η πολιτεία, κανείς;» πέταξε μέσω Truth Social.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροδρίγκες αρνήθηκε πως υπάρχει τέτοια πιθανότητα προχθές Δευτέρα, λέγοντας πως «δεν θα το εξετάζαμε ποτέ» διότι «αγαπάμε την ανεξαρτησία μας, τους ήρωες και τις ηρωίδες μας».

Επανέλαβε πάντως ότι η κυβέρνησή της προωθεί «διπλωματική ατζέντα συνεργασίας» με τις ΗΠΑ, μετά την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων ανάμεσα στο Καράκας και την Ουάσιγκτον τον Μάρτιο, επτά χρόνια αφού τις είχε διακόψει ο Νικολάς Μαδούρο.

Διαβάστε επίσης

Τραμπ στην Κίνα: Η ισχυρότερη εποχή του Σι, το Ιράν και το δύσκολο παζάρι με τις ΗΠΑ

Επιστολή Αμερικανών Βουλευτών σε Ρούμπιο – Ζητούν διευκρινήσεις για τις δηλώσεις του Τομ Μπάρακ σχετικά με τα F-35 και την Τουρκία

Aπορρίπτει η Τεχεράνη τους ισχυρισμούς ότι σχεδίαζαν «εχθρικές ενέργειες» στο Κουβέιτ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
IanWright4
ΣΙΝΕΜΑ

Η ζωή του θρυλικού Ian Wright γίνεται ταινία με την υπογραφή του Stormzy

alterlife
BUSINESS

Νέοι μέτοχοι στην ALTERLIFE οι Alter Ego Ventures και Alea Holdings με ποσοστό 10% έκαστη

AKYLAS_NEW_NEW_upscaled
MEDIA

Eurovision 2026: Στο πρώτο μισό του τελικού θα εμφανιστεί ο Akylas

hellaseap
BUSINESS

Hellas EAP και TÜVAUSTRIA φέρνουν νέα πιστοποίηση για την ψυχική υγεία στην εργασία

grammy-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Grammy 2027: Νέα ημερομηνία και τηλεοπτική στέγη στο ABC

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

ferto akylas
LIFESTYLE

Eurovision: Ο Ακύλας έκλεψε τις εντυπώσεις στον Α’ Ημιτελικό με το «Ferto» (Video)

akylas
MEDIA

Eurovision 2026: Στον τελικό του Σαββάτου ο Akylas με το «Ferto» - Οι χώρες που προκρίνονται

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 09:24
IanWright4
ΣΙΝΕΜΑ

Η ζωή του θρυλικού Ian Wright γίνεται ταινία με την υπογραφή του Stormzy

alterlife
BUSINESS

Νέοι μέτοχοι στην ALTERLIFE οι Alter Ego Ventures και Alea Holdings με ποσοστό 10% έκαστη

AKYLAS_NEW_NEW_upscaled
MEDIA

Eurovision 2026: Στο πρώτο μισό του τελικού θα εμφανιστεί ο Akylas

1 / 3