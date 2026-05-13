Aπορρίπτει η Τεχεράνη τους ισχυρισμούς ότι σχεδίαζαν «εχθρικές ενέργειες» στο Κουβέιτ

Το υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη καταδίκασε σήμερα τη σύλληψη τεσσάρων Ιρανών στο Κουβέιτ που φέρονται να «ομολόγησαν» ότι είναι μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, υποστηρίζοντας ότι κατά την εκτέλεση περιπολίας εισήλθαν στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ λόγω προβλήματος στο σύστημα πλοήγησης.

Παράλληλα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τους ισχυρισμούς του Κουβέιτ ότι η Τεχεράνη σχεδίαζε «εχθρικές ενέργειες» εναντίον της χώρας.

