Στενό του Ορμούζ: Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από πυρά των Φρουρών της Επανάστασης ανοικτά του Ομάν

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO ανακοίνωσε ότι έλαβε πληροφορίες για «συμβάν» 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του σουλτανάτου του Ομάν, στο Στενό του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, κυβερνήτης πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων – χωρίς να διευκρινίζεται η σημαία ή η χώρα στην οποία ανήκει – ανέφερε πως περιπολικό των Φρουρών της Επανάστασης άνοιξε πυρ προκαλώντας «σοβαρές» ζημιές στη γέφυρα, χωρίς να προηγηθεί προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν εκδηλώθηκε φωτιά πάνω στο σκάφος και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα.

