ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 09:20
22.04.2026 08:59

Στενό του Ορμούζ: Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από πυρά των Φρουρών της Επανάστασης ανοικτά του Ομάν

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO ανακοίνωσε ότι έλαβε πληροφορίες για «συμβάν» 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του σουλτανάτου του Ομάν, στο Στενό του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, κυβερνήτης πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων – χωρίς να διευκρινίζεται η σημαία ή η χώρα στην οποία ανήκει – ανέφερε πως περιπολικό των Φρουρών της Επανάστασης άνοιξε πυρ προκαλώντας «σοβαρές» ζημιές στη γέφυρα, χωρίς να προηγηθεί προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν εκδηλώθηκε φωτιά πάνω στο σκάφος και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα.

Διαβάστε επίσης:

Εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα: Το φρικτό έγκλημα του 1990 και οι τελευταίες στιγμές του Chadwick Willacy

Τουρκία: Συντριβή μεταγωγικού στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Άγκυρα – Πέντε τραυματίες (video)

Κούρσα διαδοχής στον ΟΗΕ: Ελπίζω πως ο κόσμος είναι έτοιμος να αναθέσει σε γυναίκα την ηγεσία, λέει η Μπατσελέτ

BUSINESS

ΗΛΙΟΣ: Μεταφέρει εμπειρία marketing στο ΠΑΔΑ ενισχύοντας τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χάρης Δούκας: Η φράση του Γιάννη Μπουτάρη που τον ακολουθεί μέχρι σήμερα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Σκέρτσος ξαναχτυπά: Τα ρίχνει στους… ΟΤΑ για την αύξηση των μετακλητών

LIFESTYLE

Μίλτος Πασχαλίδης: «Είναι απάνθρωπες οι ώρες που τραγουδούν στα μπουζούκια» (Video)

BUSINESS

Συνεργασία AEGEAN και AirChina ενισχύει συνδεσιμότητα Ελλάδας Κίνας με νέες επιλογές πτήσεων κοινού κωδικού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η κυβέρνηση ψήφισε να μπουν τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα στο πιάτο μας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος παρουσιαστής χαρακτήρισε τη Μελόνι «πιστοποιημένη ηλίθια» και «κακή και άσχημη γυναικούλα» - Η απάντησή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

