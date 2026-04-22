Στενό του Ορμούζ: Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από πυρά των Φρουρών της Επανάστασης ανοικτά του Ομάν

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO ανακοίνωσε ότι έλαβε πληροφορίες για «συμβάν» 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του σουλτανάτου του Ομάν, στο Στενό του Ορμούζ.
Συγκεκριμένα, κυβερνήτης πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων – χωρίς να διευκρινίζεται η σημαία ή η χώρα στην οποία ανήκει – ανέφερε πως περιπολικό των Φρουρών της Επανάστασης άνοιξε πυρ προκαλώντας «σοβαρές» ζημιές στη γέφυρα, χωρίς να προηγηθεί προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου.
UKMTO WARNING 041-26— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) April 22, 2026
Click here to view the full Warning⤵️https://t.co/oXDfRxeBwc#MaritimeSecurity #Marsec pic.twitter.com/tguqtbkWRf
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν εκδηλώθηκε φωτιά πάνω στο σκάφος και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα.
