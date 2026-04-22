ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 09:20
22.04.2026 07:28

Τουρκία: Συντριβή μεταγωγικού στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Άγκυρα – Πέντε τραυματίες (video)

22.04.2026 07:28
φωτογραφία αρχείου

Μεταγωγικό ελικόπτερο CH-47 Σινούκ των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη τα μεσάνυχτα σε εκπαιδευτική πτήση, στο Τεμέλι της Άγκυρας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες υπάρχουν πέντε τραυματίες και δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Οι αρχές της Τουρκίας διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος για να διευκρινιστεί τι ακριβώς συνέβη.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ένα ελικόπτερο βαρέως μεταφορικού τύπου CH-47, το οποίο ανήκει στη Διοίκηση Στρατιωτικής Αεροπορίας, συνετρίβη για άγνωστο λόγο κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή της Άγκυρας/Τεμέλι. Δεν υπήρξαν τραυματίες μεταξύ του προσωπικού μας. Η αιτία της συντριβής θα προσδιοριστεί μετά από λεπτομερή έρευνα».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος Cevdet Yılmaz δήλωσε: «Ευχόμαστε από καρδιάς ταχεία ανάρρωση στις Ένοπλες Δυνάμεις μας και στο προσωπικό που επέζησε του ατυχήματος. Η αιτία του ατυχήματος που συνέβη θα διερευνηθεί διεξοδικά και με μεγάλη προσοχή από όλες τις πλευρές».

Διαβάστε επίσης:

Κούρσα διαδοχής στον ΟΗΕ: Ελπίζω πως ο κόσμος είναι έτοιμος να αναθέσει σε γυναίκα την ηγεσία, λέει η Μπατσελέτ

ΟΗΕ: Αύξηση της βίας στη Γάζα – Νέο ρεκόρ παραβιάσεων της εκεχειρίας

ΗΠΑ – Ιράν: Ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία και διατηρεί τον αποκλεισμό – Στον «αέρα» οι συνομιλίες στο Πακιστάν

hlios
BUSINESS

ΗΛΙΟΣ: Μεταφέρει εμπειρία marketing στο ΠΑΔΑ ενισχύοντας τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

XARIS_DOUKAS_2204
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χάρης Δούκας: Η φράση του Γιάννη Μπουτάρη που τον ακολουθεί μέχρι σήμερα

skertsos-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Σκέρτσος ξαναχτυπά: Τα ρίχνει στους… ΟΤΑ για την αύξηση των μετακλητών

paschalidis-new
LIFESTYLE

Μίλτος Πασχαλίδης: «Είναι απάνθρωπες οι ώρες που τραγουδούν στα μπουζούκια» (Video)

air china
BUSINESS

Συνεργασία AEGEAN και AirChina ενισχύει συνδεσιμότητα Ελλάδας Κίνας με νέες επιλογές πτήσεων κοινού κωδικού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
benitez
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

dimitris_markopoulos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

gmos-234
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η κυβέρνηση ψήφισε να μπουν τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα στο πιάτο μας

pliromi-kinito-karta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

meloni
ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος παρουσιαστής χαρακτήρισε τη Μελόνι «πιστοποιημένη ηλίθια» και «κακή και άσχημη γυναικούλα» - Η απάντησή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

