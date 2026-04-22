Τουρκία: Συντριβή μεταγωγικού στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Άγκυρα – Πέντε τραυματίες (video)

Μεταγωγικό ελικόπτερο CH-47 Σινούκ των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη τα μεσάνυχτα σε εκπαιδευτική πτήση, στο Τεμέλι της Άγκυρας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες υπάρχουν πέντε τραυματίες και δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Οι αρχές της Τουρκίας διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος για να διευκρινιστεί τι ακριβώς συνέβη.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ένα ελικόπτερο βαρέως μεταφορικού τύπου CH-47, το οποίο ανήκει στη Διοίκηση Στρατιωτικής Αεροπορίας, συνετρίβη για άγνωστο λόγο κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή της Άγκυρας/Τεμέλι. Δεν υπήρξαν τραυματίες μεταξύ του προσωπικού μας. Η αιτία της συντριβής θα προσδιοριστεί μετά από λεπτομερή έρευνα».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος Cevdet Yılmaz δήλωσε: «Ευχόμαστε από καρδιάς ταχεία ανάρρωση στις Ένοπλες Δυνάμεις μας και στο προσωπικό που επέζησε του ατυχήματος. Η αιτία του ατυχήματος που συνέβη θα διερευνηθεί διεξοδικά και με μεγάλη προσοχή από όλες τις πλευρές».

Silahlı Kuvvetlerimize ve kazadan sağ kurtulan personelimize geçmiş olsun.



Yaşanan kazanın nedeni tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) April 21, 2026

