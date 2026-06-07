Τρομακτικά στοιχεία για την συμπεριφορά των Ευρωπαίων οδηγών – Τα ανησυχητικά ευρήματα για τους Έλληνες

Το 16ο Βαρόμετρο Οδικής Συμπεριφοράς του Ιδρύματος VINCI Autoroutes αποτυπώνει μια μάλλον ανησυχητική εικόνα για τον τρόπο που οδηγούν οι Ευρωπαίοι — και οι Έλληνες ειδικότερα — αναδεικνύοντας ότι τα προβλήματα οδικής ασφάλειας παραμένουν έντονα και επίμονα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Ipsos BVA σε 11 ευρωπαϊκές χώρες, με δείγμα 12.100 οδηγών, και εξετάζει τόσο τη συμπεριφορά όσο και τις αντιλήψεις πίσω από το τιμόνι. Παρά τη μικρή μείωση των θανάτων από τροχαία κατά 3% μέσα στο 2024, η Ευρώπη εξακολουθεί να μετρά περίπου 19.800 απώλειες ζωών, γεγονός που δείχνει ότι η πρόοδος παραμένει αργή σε σχέση με τους στόχους οδικής ασφάλειας.

Συχνές παραβάσεις στην καθημερινή οδήγηση

Τα δεδομένα δείχνουν ότι πολλές επικίνδυνες συνήθειες έχουν σχεδόν καθολικό χαρακτήρα. Η μεγάλη πλειονότητα των οδηγών (83%) παραδέχεται ότι ξεπερνά ελαφρώς τα όρια ταχύτητας, ενώ σχεδόν δύο στους τρεις (65%) χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση.

Την ίδια στιγμή, καταγράφεται έντονη τάση υπερεκτίμησης της προσωπικής οδηγικής ικανότητας: οι περισσότεροι οδηγοί θεωρούν αρνητική τη συμπεριφορά των άλλων (64%), ενώ σχεδόν όλοι (97%) αξιολογούν θετικά τον εαυτό τους στο τιμόνι.

Νέοι οδηγοί και υψηλού ρίσκου συμπεριφορές

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα στους νέους ηλικίας 16–24 ετών, όπου οι επικίνδυνες πρακτικές εμφανίζονται συχνότερα.

Σχεδόν 4 στους 10 δηλώνουν ότι διαβάζουν ή στέλνουν μηνύματα ενώ οδηγούν — ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον γενικό μέσο όρο (24%). Παράλληλα, ένα μικρό αλλά ανησυχητικό ποσοστό οδηγεί υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών.

Τα στοιχεία αυτά συνδέονται άμεσα με το γεγονός ότι οι νέοι 18–24 ετών, αν και αποτελούν μικρό μέρος του πληθυσμού, αντιπροσωπεύουν δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό των θανάτων στην άσφαλτο (12%).

Επιθετική συμπεριφορά και οδική ένταση

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα αφορά την επιθετικότητα στους δρόμους και το αίσθημα φόβου μεταξύ των οδηγών. Στην Ευρώπη, 82% δηλώνει ότι ανησυχεί για επιθετικές συμπεριφορές άλλων οδηγών, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό ανεβαίνει στο 89%.

Παράλληλα, οι εντάσεις στην οδήγηση φαίνεται να είναι συχνές:

Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι (49%) και περισσότεροι Έλληνες (55%) παραδέχονται ότι βρίζουν άλλους οδηγούς.

Πάνω από τους μισούς Έλληνες (52%) χρησιμοποιούν την κόρνα χωρίς ουσιαστικό λόγο.

Σημαντικό ποσοστό οδηγών «κολλάει» επίτηδες στο προπορευόμενο όχημα όταν εκνευριστεί (28% στην Ευρώπη, 45% στην Ελλάδα).

Επιπλέον, 17% των Ευρωπαίων και 22% των Ελλήνων έχουν βγει από το όχημα για να διαπληκτιστούν.

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και καθημερινές παραβάσεις

Η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας εμφανίζεται σχεδόν καθολικά: 83% στην Ευρώπη και 76% στην Ελλάδα δηλώνουν ότι κινούνται λίγο πιο γρήγορα από το επιτρεπτό.

Άλλες παραβάσεις που καταγράφονται συχνά:

Μη τήρηση αποστάσεων ασφαλείας: 55% Ευρώπη, 52% Ελλάδα

Οδήγηση στη μεσαία λωρίδα ενώ η δεξιά είναι ελεύθερη: 50% και 61% αντίστοιχα

Προσπέραση από δεξιά: 33% και 35%

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας σε όλες τις διαδρομές: 17% Ευρώπη, 37% Ελλάδα

Κινητό τηλέφωνο και απόσπαση προσοχής

Η χρήση κινητού παραμένει από τα πιο διαδεδομένα προβλήματα. Το 65% των Ευρωπαίων και το 66% των Ελλήνων μιλάει στο τηλέφωνο κατά την οδήγηση, ενώ περίπου ένας στους τέσσερις στέλνει ή διαβάζει μηνύματα.

Επιπλέον, μεγάλο ποσοστό οδηγών δηλώνει ότι αποσπάται από τον δρόμο για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος.

Εκκλήσεις για αλλαγή νοοτροπίας

Οι υπεύθυνοι του Ιδρύματος VINCI Autoroutes τονίζουν ότι η οδική ασφάλεια παραμένει ένα διαρκές στοίχημα και απαιτεί επαναξιολόγηση της οδηγικής συμπεριφοράς από όλους.

Παράλληλα, Έλληνες εκπρόσωποι φορέων οδικής ασφάλειας υπογραμμίζουν ότι κρίσιμα ζητήματα όπως η χρήση κινητού, η κόπωση και η επιθετική οδήγηση συνεχίζουν να αποτελούν βασικές αιτίες κινδύνου, ενώ η εκπαίδευση από νεαρή ηλικία θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για τη βελτίωση της κατάστασης.

Συνολικά, τα ευρήματα δείχνουν ότι, παρά τις μικρές βελτιώσεις, η οδηγική συμπεριφορά στην Ευρώπη —και στην Ελλάδα— εξακολουθεί να χρειάζεται ουσιαστική αλλαγή κουλτούρας και μεγαλύτερη υπευθυνότητα στο τιμόνι.

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