Η αναταραχή στην αγορά αυτοκινήτων επηρεάζει τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες

Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχασαν έδαφος από τους ανταγωνιστές τους στις αρχές του έτους, καθώς οι δασμοί, οι συγκρούσεις και οι τεχνολογικές αναταραχές επηρέασαν τις πωλήσεις, σύμφωνα με ανάλυση της EY που προειδοποιεί για περαιτέρω πιέσεις στο μέλλον.

Τα έσοδα που δημιουργήθηκαν από τους μεγαλύτερους ομίλους αυτοκινήτων παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά 2% το πρώτο τρίμηνο, με τους Ιάπωνες και τους Αμερικανούς κατασκευαστές να ηγούνται της τάσης, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή. Οι Γερμανοί κατασκευαστές αυτοκινήτων, αντίθετα, κατέγραψαν πτώση 4%, αναφέρει το Reuters.

Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες παρουσίασαν μείωση των πωλήσεών τους στις αρχές του έτους, μένοντας πίσω από τους διεθνείς ανταγωνιστές. Παράγοντες όπως οι δασμοί, η παγκόσμια σύγκρουση και η δαπανηρή μετάβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα επηρεάζουν την απόδοσή τους.

Οι αναλυτές προειδοποιούν για συνεχιζόμενες πιέσεις, με το 2026 να αναμένεται να είναι μια ακόμη δύσκολη χρονιά για τον κλάδο. Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχασαν έδαφος από τους ανταγωνιστές τους στις αρχές του έτους, καθώς οι δασμοί, οι συγκρούσεις και οι τεχνολογικές αναταραχές επηρέασαν τις πωλήσεις, σύμφωνα με ανάλυση της EY, η οποία προειδοποιεί για περαιτέρω πιέσεις στο μέλλον.

«Ολόκληρη η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία υφίσταται έναν βαθύ διαρθρωτικό μετασχηματισμό», δήλωσε ο Constantin Gall, ειδικός στον τομέα της EY, επικαλούμενος απώλειες σε βασικές αγορές όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, την δαπανηρή πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, τις υψηλές επενδύσεις σε λογισμικό και την αργή αύξηση της ηλεκτρικής κινητικότητας. Η κρίση στο Ιράν προσθέτει στην αβεβαιότητα, με τις υψηλότερες τιμές καυσίμων και τον πληθωρισμό να αναμένεται να μειώσουν τη ζήτηση στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι οι Γερμανοί κατασκευαστές αυτοκινήτων μπορούν να αναμένουν ότι η παρακμή θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Gall, προσθέτοντας: «Το 2026 θα είναι μια ακόμη χρονιά κρίσης για την αυτοκινητοβιομηχανία».

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