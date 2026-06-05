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05.06.2026 11:16

Το best-seller μοντέλο της Mercedes-Benz στην Ελλάδα είναι SUV – Πέντε στοιχεία που το κάνουν να ξεχωρίζει

05.06.2026 11:16
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Η επιτυχία της Mercedes στην Ελλάδα έχει πλέον ξεκάθαρο πρωταγωνιστή και δεν πρόκειται για sedan ή coupe, αλλά για ένα compact SUV που έχει κερδίσει το κοινό.

Η αγορά δείχνει ξεκάθαρα προς μία κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια. Οι οδηγοί θέλουν την πρακτικότητα ενός SUV, την ευκολία στην καθημερινότητα, αλλά χωρίς να κάνουν εκπτώσεις στην ποιότητα, την τεχνολογία και το premium χαρακτήρα. Κάπου ακριβώς εκεί βρίσκεται η συνταγή της επιτυχίας για τη Mercedes GLA, το μοντέλο που έχει εξελιχθεί στο best-seller της γερμανικής μάρκας στην ελληνική αγορά.

Η GLA δεν είναι απλώς το μικρότερο SUV της Mercedes-Benz. Είναι ίσως το μοντέλο που καταφέρνει καλύτερα από κάθε άλλο να συνδυάσει την premium αίσθηση μιας C-Class με τις διαστάσεις και την ευχρηστία που ζητά σήμερα το ελληνικό κοινό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η γκάμα της ξεκινά από τα 45.450 ευρώ και καλύπτει από ήπιες υβριδικές εκδόσεις μέχρι plug-in hybrid και εκρηκτικές AMG εκδόσεις άνω των 400 ίππων.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 12:40
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