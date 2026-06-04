Το Ford Mustang Mach-E είναι ένα μοντέλο με τρεις προσωπικότητες (photos)

Όλες οι διαθέσιμες εκδόσεις της αμιγώς ηλεκτρικής Mustang Mach-E έχουν σχεδιαστεί με στόχο να ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Ετσι κατάφεραν οι μηχανικοί να σχεδιάσουν πάνω στην ίδια πλατφόρμα μια ανάρτηση με τρεις διαφορετικές «προσωπικότητες», ώστε κάθε έκδοση της ηλεκτρικής Mustang Mach-E να προσφέρει μοναδικά χαρακτηριστικά καλύπτοντας διαφορετικά στιλ οδήγησης και συνθήκες χρήσης.

Για παράδειγμα, η Mustang Mach-E GT διαθέτει το πακέτο Performance Pack, το οποίο περιλαμβάνει το προηγμένο σύστημα ανάρτησης MagneRide. Στον πυρήνα του βρίσκεται ένα συνεχώς ελεγχόμενο σύστημα απόσβεσης, το οποίο χρησιμοποιεί ένα ειδικό μαγνητικό υγρό. Οι αισθητήρες παρακολουθούν την κίνηση τόσο του ίδιου του αμαξώματος όσο και των τροχών έως και 1.000 φορές το δευτερόλεπτο, δίνοντας την δυνατότητα στο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα της Ford να προσαρμόζεται μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Το αποτέλεσμα είναι η άμεση μετάβαση από μαλακή σε σφικτή απόσβεση, προσφέροντας εξαιρετική «σύνδεση» με το δρόμο, σε συνδυασμό με άνεση στην καθημερινή οδήγηση και δυναμική συμπεριφορά όταν ο οδηγός το ζητήσει.

Για όσους πάλι αναζητούν απόλυτη ευελιξία τόσο στην άσφαλτο όσο και σε χωματόδρομους, η Mustang Mach-E Rally συνδυάζει το σύστημα MagneRide με πρόσθετες μηχανικές ενισχύσεις και αυξημένη διαδρομή ανάρτησης. Η συγκεκριμένη διάταξη δίνει τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να «εξαφανίζει» μεγάλες ανωμαλίες, να κινείται με σιγουριά και ταχύτητα σε χωματόδρομους, ενώ παράλληλα εγγυάται εξαιρετική οδηγική απόλαυση σε φιδίσιες ασφάλτινες διαδρομές.

Για τις εκδόσεις Style και Premium με κίνηση στους πίσω ή και στους τέσσερεις τροχούς, η Ford επέλεξε να εγκαταστήσει στην Mustang Mach-E μια ανάρτηση παθητικού τύπου υψηλών προδιαγραφών, η οποία διαθέτει ελατήρια και αμορτισέρ με ειδική ρύθμιση για άνεση και ευχάριστη οδηγική συμπεριφορά. Τόσο στην έκδοση Style όσο και στην Premium, η ανάρτηση αυτή προσφέρει ισορροπημένη εμπειρία πίσω από το τιμόνι, χωρίς συμβιβασμούς.

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