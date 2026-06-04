Εικοσιτέσσερις ώρες Le Mans: Η Peugeot γιορτάζει την εκατονταετηρίδα της με τη φιλοδοξία για μία εξαιρετική επίδοση

100 ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΥΣ ΣΤΟ LE MANS

Πριν από έναν αιώνα, η PEUGEOT αντιμετώπισε την πρόκληση των 24 ωρών του Le Mans. Το 1926, δύο PEUGEOT 174S πήραν εκκίνηση στον «24ωρο Grand Prix αντοχής», σηματοδοτώντας την αρχή μιας ιστορικής σχέσης μεταξύ της «μάρκας των Λιονταριών» και του πιο διάσημου αγώνα αντοχής στον κόσμο. Αυτή η πρώτη εμφάνιση σηματοδότησε την αφετηρία μιας μακροχρόνιας δέσμευσης στους αγώνες αντοχής.

Σήμερα, η PEUGEOT έχει καταγράψει 44 συμμετοχές στις 24 Ώρες του Le Mans, ως εργοστασιακή ομάδα ή προμηθευτής κινητήρων. Η μάρκα έχει εξασφαλίσει τρεις μεγάλες νίκες: το 1992 με την πρώτη και την τρίτη θέση στο βάθρο, το 1993 με έναν ιστορικό τερματισμό 1-2-3 για το PEUGEOT 905 και το 2009 με αποτέλεσμα 1-2 για το PEUGEOT 908 HDi FAP.

Από το 2023, το PEUGEOT 9X8 ενσαρκώνει αυτό το πάθος για το θρυλικό γεγονός, σύμβολο της ιστορίας και της δέσμευσης της μάρκας. Για την περίσταση αυτή, η PEUGEOT Design δημιούργησε ένα ειδικό σήμα εκατονταετηρίδας, το οποίο θα εμφανίζεται και στα δύο αυτοκίνητα 9Χ8.

ΣΤΟΧΟΣ: ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟ 2026

Για τέταρτη συνεχόμενη συμμετοχή, από τότε που επέστρεψε στους αγώνες αντοχής, η Team Peugeot TotalEnergies προσεγγίζει την 94η έκδοση του αγώνα με αποφασιστικότητα και ταπεινότητα, έχοντας πλήρη επίγνωση των εξαιρετικών απαιτήσεων της διοργάνωσης του Le Mans και της έντασης του ανταγωνισμού στην κατηγορία Hypercar.

Η προετοιμασία για τις 24 Ώρες του Le Mans αποτελεί μέρος ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος ανάπτυξης που ξεκίνησε από την προηγούμενη διοργάνωση, συνδυάζοντας, την σε βάθος ανάλυση του αγώνα του 2025, αλλά και δοκιμές και διδάγματα από τους γύρους του FIA WEC στην Imola και στο Spa-Francorchamps αυτή την σεζόν.

Ως ένα μοναδικά περίπλοκο γεγονός, το Le Mans απαιτεί πλήρη γνώση όλων των παραμέτρων του αγώνα: διαχείριση κυκλοφορίας στην πίστα, διαδικασίες, στρατηγική, και αξιολόγηση των συνθηκών της πίστας. Όλους τους τομείς δηλαδή στους οποίους η ομάδα έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή. Η πρόοδος που παρατηρήθηκε από το τέλος της σεζόν του 2025, που επιβεβαιώθηκε στην αρχή του τρέχοντος έτους τόσο στις κατατακτήριες δοκιμές όσο και στον ρυθμό του αγώνα, αντανακλά μια θετική πορεία. Στον άκρως ανταγωνιστικό τομέα της κατηγορίας Hypercar των 18 αυτοκινήτων, η Team Peugeot TotalEnergies στοχεύει να επιβεβαιώσει αυτή την ανοδική τάση και να εδραιωθεί σταθερά στην πρώτη θέση.

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ PEUGEOT LE MANS

Για να γιορτάσει την εκατονταετηρίδα από την πρώτη της συμμετοχή στο Le Mans, η PEUGEOT θα προσφέρει μια σειρά από δραστηριότητες για τους οπαδούς, το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας αγώνων.

Από την Τρίτη 9 Ιουνίου, το νέο Peugeot E-208 GTi θα εκτίθεται στο «χωριό των κατασκευαστών». Οι φίλοι της μάρκας θα ανακαλύψουν επίσης το PEUGEOT 9X8, το πρωτότυπο PEUGEOT Polygon και μπορούν να δοκιμάσουν το τιμόνι Hypersquare στη Fan Zone της πίστας (10 π.μ. έως 7 μ.μ.).

Από την Παρασκευή 12 Ιουνίου, μια επιλογή ταινιών με θέμα τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων των Rush, Ford vs Ferrari, Gran Turismo, Taxi και Fast & Furious, θα προβάλλεται στον υπαίθριο κινηματογράφο Drive-In Paradisio (σε συνεργασία με MK2).

Τέλος, το Σάββατο 13 Ιουνίου, μια μεγάλη παρέλαση θα συγκεντρώσει 20 αγωνιστικά οχήματα και αυτοκίνητα παραγωγής της PEUGEOT που σημάδεψαν την ιστορία της μάρκας, γιορτάζοντας την εκατονταετηρίδα από την πρώτη της συμμετοχή στις 24 Ώρες του Le Mans.

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ LE MANS

Για την ομάδα Peugeot TotalEnergies, η εβδομάδα του Le Mans ξεκινά την Παρασκευή 5 Ιουνίου με τους παραδοσιακούς τεχνικούς και διοικητικούς ελέγχους στο κέντρο της πόλης.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου, τα PEUGEOT 9X8 #93 και #94 και τα πληρώματά τους θα επιστρέψουν στο 13.626 χιλιομέτρων Circuit des 24 Heures για την Ημέρα Δοκιμών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (CET-Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

Τετάρτη 10 Ιουνίου

Ελεύθερα Δοκιμαστικά 1 : 14:00

Προκριματικά Hypercar: 19:30

Ελεύθερα Δοκιμαστικά 2: 22:00

Πέμπτη 11 Ιουνίου

Ελεύθερα Δοκιμαστικά 3: 14:45

Hyperpole 1: 21:05 (Διαδικασία ανάδειξης νικητή ταχύτερου γύρου – Pole Position)

Hyperpole 2: 21:40

Ελεύθερα Δοκιμαστικά 4: 23:00

Σάββατο 13 Ιουνίου

Warm-Up (προθέρμανση): 12:00

Εκκίνηση αγώνα: 16:00 (Η εκκίνηση θα δοθεί από τον Sir Mark Cavendish)

Εκατό χρόνια και μία ημέρα μετά το πρωτοποριακό PEUGEOT 174S, το PEUGEOT 9X8 θα αντιμετωπίσει και πάλι την πρόκληση στον εικοσιτετράωρο αγώνα στην πίστα La Sarthe.

4 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ EMMANUEL ESNAULT (TEAM PRINCIPAL – TEAM PEUGEOT TOTALENERGIES)

Τι αντιπροσωπεύουν για εσάς οι 24 ώρες του Le Mans;

«Η πρώτη μου εμπειρία στο Le Mans με μια ομάδα χρονολογείται από το 1991, και όμως νιώθω σαν να ήταν χθες! Από πολύ μικρός, τα μέσα Ιουνίου ήταν πάντα πιο σημαντικά από τα Χριστούγεννα! Αυτός ο αγώνας δεν σταμάτησε ποτέ να με εκπλήσσει.

Για μένα, παραμένει το μεγαλύτερο γεγονός μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, λόγω της έντασης, των απαιτήσεών του και της μοναδικότητάς του.

Το Le Mans είναι ένας παράδοξος και συναρπαστικός αγώνας: εξαιρετικά ιδιαίτερος, με μεγάλους κατασκευαστές, τεχνολογίες αιχμής και εξαιρετικούς οδηγούς, ενώ παράλληλα είναι βαθιά περιεκτικός, συγκεντρώνοντας λάτρεις από όλα τα υπόβαθρα — ειδικούς στα μηχανοκίνητα σπορ, νεοεισερχόμενους, οικογένειες, επαγγελματίες… όλοι ενωμένοι γύρω από ένα εξαιρετικό θέαμα που ξεπερνά κατά πολύ τον ίδιο τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Είναι μια ασύγκριτη ανθρώπινη, τεχνολογική και συναισθηματική εμπειρία αυτοκινήτου. Και για όποιον ζει αυτό το άθλημα με πάθος, η νίκη στο Le Mans είναι κάτι περισσότερο από μια νίκη — είναι το απόλυτο Δισκοπότηρο».

Ως Team Principal, τι σημαίνει να συμμετέχεις σε αυτή την έκδοση που σηματοδοτεί την εκατονταετηρίδα από την πρώτη συμμετοχή της μάρκας;

«Πάνω απ’ όλα, είναι τεράστια τιμή και μεγάλη ευθύνη που επιλέχθηκα από έναν κατασκευαστή όπως η PEUGEOT για να ηγηθεί ενός τόσο συμβολικού project.

Το να είμαστε μέρος αυτής της ειδικής έκδοσης, που σηματοδοτεί την εκατονταετηρίδα από την πρώτη συμμετοχή της μάρκας, δίνει ακόμη μεγαλύτερο νόημα στη δέσμευσή μας.

Αντανακλά μια βαθιά ιστορική προσκόλληση στις αξίες των αγώνων αντοχής: αυτοβελτίωση, συνεχής επιδίωξη απόδοσης και μακροπρόθεσμη φιλοδοξία.

Στο επίπεδό μας, είμαστε οι θεματοφύλακες αυτής της κληρονομιάς, με την επιθυμία να την κρατήσουμε ζωντανή και να την προβάλλουμε τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον».

Πώς προετοιμάζονται οι μηχανικοί, οι τεχνικοί και οι μηχανολόγοι της ομάδας Peugeot TotalEnergies για αυτόν τον αγώνα;

«Η προετοιμασία για τις 24 ώρες του Le Mans είναι αυστηρή και διαρκεί αρκετούς μήνες.

Βασίζεται σε συλλογική εργασία που καλύπτει την τεχνική προετοιμασία των αυτοκινήτων, την οργάνωση logistics, τον συντονισμό της ομάδας και την ανθρώπινη προετοιμασία.

Παρά την εκτεταμένη εμπειρία της PEUGEOT στους αγώνες αντοχής, το Le Mans παραμένει ένας μοναδικός αγώνας που απαιτεί μεγάλη ταπεινότητα. Τίποτα δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί δεδομένο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσεγγίζουμε αυτό το γεγονός με την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, προβλέποντας κάθε σενάριο, παραμένοντας ικανοί να προσαρμοστούμε στο απρόβλεπτο — το οποίο είναι επίσης μέρος του DNA αυτού του αγώνα».

Τι αντιπροσωπεύει το Le Mans για την ομάδα Peugeot TotalEnergies;

«Το Le Mans είναι ο αγώνας της πατρίδας μας, στη Γαλλία, μόλις 200 χιλιόμετρα νότια του Satory των Βερσαλλιών, όπου τα αυτοκίνητά μας σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συναρμολογούνται εξ ολοκλήρου.

Αναμφίβολα θα έχουμε πολλούς υπαλλήλους, συνεργάτες και φίλους της μάρκας PEUGEOT γύρω από την πίστα ή θα μας παρακολουθούν από οθόνες, σε αυτό που ήδη διαμορφώνεται σε μια απίστευτη έκδοση».

ΟΔΗΓΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ PEUGEOT TOTALENERGIES

Nick Cassidy (PEUGEOT 9X8 #93)

«Ανυπομονώ πραγματικά να συμμετάσχω στις πρώτες μου 24 Ώρες του Le Mans, ειδικά οδηγώντας ένα PEUGEOT κατά τη διάρκεια της εκατονταετηρίδας της μάρκας. Είναι όνειρο να βρίσκεσαι στο grid του μεγαλύτερου αγώνα στον κόσμο. Όπως πάντα, θα είναι αμείλικτο, αλλά είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω την πρόκληση».

Paul di Resta (PEUGEOT 9X8 #93)

«Αυτός είναι ο πιο σημαντικός αγώνας της χρονιάς και μια τεράστια πρόκληση για ολόκληρη την ομάδα της Peugeot TotalEnergies, ειδικά φέτος με την εκατονταετηρίδα της PEUGEOT στο Le Mans. Είμαι περήφανος που είμαι μέρος της αθλητικής ιστορίας αυτής της μάρκας. Ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ σκληρός καθώς το επίπεδο είναι εξαιρετικά υψηλό, αλλά πιστεύω ότι είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε δουλέψει καλά στον προσομοιωτή, το αυτοκίνητο είναι αξιόπιστο και η ομάδα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση».

Stoffel Vandoorne (PEUGEOT 9X8 #93)

«Το Le Mans είναι ένας αγώνας που αγαπώ και όλοι τον λατρεύουν! Είναι ο αγώνας της χρονιάς. Είναι οι 24 Ώρες του Le Mans ο αγώνας που κατασκευαστές όπως η PEUGEOT παίρνουν μέρος σε αγώνες αντοχής. Η οδήγηση για μια γαλλική μάρκα στο Le Mans, ειδικά σε αυτήν την επέτειο της εκατονταετηρίδας, είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Ελπίζω ότι μπορούμε να προσφέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα για τους συνεργάτες και τους θαυμαστές της μάρκας».

Loïc Duval (PEUGEOT 9X8 #94)

«Είναι πραγματικό προνόμιο να συμμετέχω στις 24 Ώρες του Le Mans, ειδικά κατά τη διάρκεια αυτής της χρυσής εποχής των αγώνων αντοχής. Είναι ο πιο όμορφος αγώνας στον κόσμο, αλλά και ο πιο απαιτητικός καθώς είναι μια ανθρώπινη, τεχνική και μηχανική πρόκληση. Για μένα, είναι επίσης ένας αγώνας εντός έδρας, καθώς κατάγομαι από τη Σαρτρ, όχι μακριά από το Le Mans. Η οδήγηση στη μεγάλου μήκους πίστα με την χάραξη για την 24ωρη διοργάνωση, προσφέρει απίστευτες αισθήσεις και κάθε χρόνο την περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία. Είμαι πολύ χαρούμενος που μοιράζομαι αυτή την 94η έκδοση με τους δύο νεαρούς teammates μου και με την PEUGEOT να γιορτάζει την εκατονταετηρίδα της στο Le Mans. Είναι ένα υπέροχο νεύμα στην κληρονομιά της μάρκας σε αυτό το ιστορικό γεγονός».

Malthe Jakobsen (PEUGEOT 9X8 #94)

«Ανυπομονώ να επιστρέψω στο Le Mans και νιώθω καλύτερα προετοιμασμένος φέτος για αυτόν τον μοναδικό αγώνα. Θα χρειαστεί να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στους δικούς μας στόχους, να αποφύγουμε λάθη και να είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Η εκπροσώπηση της PEUGEOT στην εκατονταετηρίδα της είναι μεγάλη τιμή και ελπίζω να κάνω τη μάρκα περήφανη. Για μένα, το Le Mans είναι επίσης στενά συνδεδεμένο με τη Δανία και τους Δανούς οδηγούς όπως ο Tom Kristensen, τον οποίο θα ήθελα επίσης να κάνω περήφανο».

Théo Pourchaire (PEUGEOT 9X8 #94)

«Έχω πολλές προσωπικές αναμνήσεις εδώ στο Le Mans, καθώς έζησα εδώ για τέσσερα χρόνια όταν ήμουν μέλος της Ακαδημίας FFSA και ολοκλήρωσα ακόμη και τις εξετάσεις μου στο γυμνάσιο εδώ. Αυτή είναι η δεύτερη συμμετοχή μου στις 24 Ώρες του Le Mans, μετά τη συμμετοχή μου στο LMP2 το 2025, και η πρώτη μου στην κατηγορία Hypercar. Έχω ακόμα πολλά να μάθω, αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένος που οδηγώ το PEUGEOT 9X8 σε αυτή την εμβληματική πίστα. Ως Γάλλος οδηγός που αγωνίζεται στο Le Mans με γαλλικό αυτοκίνητο, ειδικά στην εκατονταετηρίδα της μάρκας, σίγουρα προσθέτει πίεση. Θα ήθελα πολύ να πετύχω ένα σημαντικό αποτέλεσμα για την PEUGEOT και για όλους τους οπαδούς που μας ακολουθούν».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ALAIN FAVEY – ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ PEUGEOT

Φέτος που είναι ξεχωριστό, πώς θα γιορτάσετε τα 100 χρόνια παρουσίας της PEUGEOT στο Le Mans;

«Αυτό είναι πράγματι ένα συμβολικό ορόσημο που ξεπερνά κατά πολύ τον μηχανοκίνητο αθλητισμό – αντιπροσωπεύει έναν αιώνα πάθους, καινοτομίας και αδιάκοπης επιδίωξης της αριστείας, και είμαι ιδιαίτερα περήφανος που γιορτάζω αυτή την ιστορική επέτειο στο ίδιο μέρος όπου ξεκίνησαν όλα.

Επομένως, το Le Mans 2026 θα είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν αγώνα. Θα είναι μια σημαντική γιορτή της κληρονομιάς και του μέλλοντός μας.

Θα αποτίνουμε φόρο τιμής σε αυτή την κληρονομιά μέσα από μια ιστορική παρέλαση, συγκεντρώνοντας τα εμβληματικά αυτοκίνητα που διαμόρφωσαν την ιστορία αντοχής της PEUGEOT.

Θα δημιουργήσουμε επίσης κοινές συναισθηματικές στιγμές μέσα από μια υπαίθρια κινηματογραφική εμπειρία, χτίζοντας έναν σύνδεσμο μεταξύ του παρελθόντος, του παρόντος και της τέχνης της αφήγησης του αυτοκινήτου — γιατί η αντοχή δεν αφορά μόνο την απόδοση, αλλά και τις ιστορίες που περνούν από γενιά σε γενιά. Αυτό είναι που κάνει τη δύναμή του».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ OLIVIER JANSONNIE – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ STELLANTISMOTORSPORT

Τι αντιπροσωπεύουν οι 24 Ώρες του Le Mans για τη Stellantis Motorsport;

«Οι 24 Hours of Le Mans είναι η ναυαρχίδα των αγώνων αντοχής και αναμφισβήτητα ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, καθώς και ένας μύθος που κάθε κατασκευαστής φιλοδοξεί να προσθέσει στα επιτεύγματά του.

Ένα πραγματικό μνημείο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, κινητοποιεί όλες τις ομάδες και φέρνει κοντά ανθρώπους πολύ πέρα από το πεδίο του ανταγωνισμού, σε ολόκληρο τον Όμιλο Stellantis.

Σε προσωπικό επίπεδο, αφού ασχολήθηκα με το 908 και μετά το 9Χ8, αναπόφευκτα θα είναι διαφορετικό να μην είμαι πίσω από τις οθόνες στα pits φέτος. Ένα πράγμα, ωστόσο, παραμένει αμετάβλητο: η Stellantis Motorsport, η μάρκα PEUGEOT και ο ευρύτερος Όμιλος Stellantis είναι πλήρως αφοσιωμένοι και ενωμένοι πίσω από την Team Peugeot TotalEnergies, με ακλόνητη και απόλυτη αποφασιστικότητα».

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