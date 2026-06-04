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04.06.2026 11:08

Υβριδικό SUV της CUPRA με 272 ίππους και κατανάλωση 0,5 lt/100km έχει έκπτωση 4.000 ευρώ

04.06.2026 11:08
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Το CUPRA Terramar VZ e-Hybrid με 272 PS προσφέρεται με έκπτωση 4.000 ευρώ και κατανάλωση από 0,5 lt/100 km.

Το CUPRA Terramar VZ e-Hybrid είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα plug-in hybrid SUV της αγοράς, καθώς συνδυάζει υψηλή ισχύ, μεγάλους χώρους και πολύ χαμηλή εργοστασιακή κατανάλωση.

Αυτή την περίοδο, η έκδοση των 272 PS προσφέρεται στην Ελλάδα με έκπτωση λιανικής 4.000 ευρώ, μειώνοντας αισθητά την τελική τιμή αγοράς.

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 12:35
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Ξεκινά η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Την Τετάρτη η ειδική συνεδρίαση για την συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής

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